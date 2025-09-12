Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri di San Lazzaro di Savena (Bologna) con le accuse di tentato omicidio aggravato e incendio doloso. L’uomo avrebbe cercato di strangolare il figlio minorenne, che si è salvato grazie all’intervento provvidenziale di uno dei due cani di famiglia. L’allarme è scattato quando il ragazzo ha chiamato il 112 denunciando l’aggressione del padre. All’arrivo dei militari, l’abitazione era anche avvolta dalle fiamme, poi domate dai Vigili del Fuoco. I due cani di grossa taglia sono stati messi in salvo e affidati a un canile. Il minore, già soccorso dal 118 e ricoverato in ospedale, ha raccontato di essere riuscito a scampare al padre proprio grazie al coraggioso intervento dell’animale. Il cinquantenne, resosi conto della gravità dei fatti, si è presentato spontaneamente in una stazione dei Carabinieri, confessando di aver aggredito il figlio durante una lite e di aver appiccato l’incendio. Su disposizione della Procura di Bologna è stato trasferito in carcere.