Un generale del contingente nordcoreano schierato dai russi in Ucraina è rimasto ferito durante un attacco avversario. Lo annuncia il Wall Street Journal con questo titolo: Un alto generale nordcoreano ferito in un recente attacco ucraino, afferma un funzionario occidentale.

La Casa Bianca ha avvertito che le truppe nordcoreane a Kursk sarebbero state un “bersaglio leale” per le forze ucraine

Scrive Michael R. Gordon che un alto generale nordcoreano è stato ferito in un recente attacco ucraino nell’area di Kursk, ha affermato un funzionario occidentale giovedì.

È la prima volta che i funzionari occidentali confermano che un alto ufficiale militare nordcoreano è diventato una vittima nel crescente conflitto tra Russia e Ucraina.

Più di 10.000 truppe nordcoreane sono schierate nella regione russa di Kursk mentre il Cremlino cerca di respingere le truppe ucraine che hanno lanciato un’offensiva lì ad agosto, affermano i funzionari statunitensi.

Il generale nordcoreano ferito in Ucraina

La Casa Bianca ha condannato l’uso di soldati nordcoreani da parte di Mosca e il mese scorso ha avvertito che potrebbero essere presi di mira dalle forze ucraine. L’Ucraina ha lanciato almeno 10 missili Storm Shadow forniti dalla Gran Bretagna su Kursk mercoledì, secondo funzionari ucraini e occidentali.

Il funzionario occidentale non ha detto come è stato ferito l’alto ufficiale nordcoreano. La missione della Corea del Nord presso le Nazioni Unite non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha affermato a ottobre che qualsiasi truppa nordcoreana che abbia combattuto in Ucraina diventerà “bersaglio leale e bersaglio leale” per gli ucraini.

Putin grande amico di Kim

Questo mese il presidente Biden ha autorizzato le forze ucraine a utilizzare missili terra-terra ATACMS di fabbricazione statunitense per colpire all’interno della Russia. La decisione è stata intesa come risposta alla decisione della Russia di arruolare l’aiuto delle truppe nordcoreane, affermano i funzionari statunitensi. I missili sono stati lanciati contro obiettivi nella regione di Bryansk martedì.

La reazione russa non si è fatta attendere. La Russia ha minacciato di colpire le basi aeree statunitensi in Polonia con “armi avanzate” poche ore dopo aver lanciato un missile avanzato come parte di un brutale sbarramento di obiettivi in tutta l’Ucraina.

Mosca ha affermato che l’apertura di una nuova base di difesa missilistica balistica statunitense a Redzikowo vicino alla costa baltica “aumenterà il livello complessivo di pericolo nucleare”, aggiungendo che è stata aggiunta a un elenco di possibili obiettivi per la Russia.

La struttura, aperta il 13 novembre, fa parte di uno scudo missilistico NATO più ampio chiamato “Aegis Ashore” progettato per intercettare armi balistiche a corto e medio raggio.