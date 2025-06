Amici continua ad essere uno dei programmi di punta di Mediaset che sceglie ex allievi di Maria De Filippi anche per un altro programma.

Amici, uno dei talent show più longevi della televisione italiana, da ben ventiquattro edizioni, è uno dei programmi di punta di Mediaset che, a settembre, punterà ancora sul programma di Maria De Filippi che affida la scelta degli allievi della nuova classe agli insegnanti tra cui potrebbero esserci importanti novità.

L’ultima edizione di Amici è stata vinta dal ballerino Daniele Doria ma anche altri, ex allievi della scuola di Maria De Filippi hanno ricevuto tantissime offerte di lavoro come sta accadendo al ballerino Francesco Fasano. La 24esima edizione di Amici ha portato a galla il talento di tanti allievi che hanno colpito anche i vertici Mediaset che hanno deciso di inserire alcuni di loro nel cast di un altro programma.

Mediaset: chi sono gli ex allievi di Amici nel cast di Battiti Live 2025

Come ogni estate, anche in quella 2025, Mediaset è pronta a regalare serate di grande musica ai telespettatori di canale 5 con la messa in onda delle varie puntate di Battiti Live 2025. Il programma musicale itinerante di Radio Norba che infiamma le piazze di alcune città della Puglia, anche quest’anno, sarà trasmesso in prima serata da canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin che sono stati confermati alla conduzione dopo il successo ottenuto lo scorso anno.

Protagonisti indiscussi della trasmissione saranno i cantanti che si alterneranno sul palco nel corso delle varie serate esibendosi sulle note dei loro, grandi successi. Sul palco di Battiti Live, tuttavia, ci sarà anche un corpo di ballo che accompagnerà i vari cantanti. Proprio tra i ballerini ci saranno alcuni ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Dalla 24esima edizione di Amici, nel corpo di ballo di Battiti Live 2025 ci saranno Alessio Di Ponzio e Asia De Falco: per entrambi si tratta di una vera rivincita perché il primo ha dovuto abbandonare la scuola per infortunio mentre la seconda è stata eliminata. Nel corpo di ballo di Battiti Live 2025, inoltre, ci saranno anche allievi di Amici di precedenti edizioni come Martina Miliddii (dalla 20esima edizione), Maddalena Svevi (Amici 22), Giovanni Tese (Amici 23) e Marisol Castellanos, vincitrice della categoria danza dello scorso anno.

Anche Carlo Conti, però, non è rimasto a guardare e per il suo Tim Summer Hits 2025 ha scelto di avere tra i cantanti alcuni dei nomi più amati di Amici 24 come Antonia, Jacopo Sol, il vincitore della categoria canto TrigNo e Nicolò Filippucci.