Ha parlato ai media indiani, ripresi da quelli del Regno Unito, il passeggero sopravvissuto fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell’Air India diretto a Londra e precipitato oggi su un’area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla città di Ahmedabad.

Si tratta del 40enne Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, che ha dichiarato di aver sentito un “forte rumore” poco prima dello schianto del velivolo.

Sky News ha mostrato una foto dell’uomo in ospedale: si notano alcune ferite sul suo volto ma non sarebbe in gravi condizioni. “È successo tutto così in fretta”, ha detto Ramesh, aggiungendo di aver riportato “lesioni da impatto” al petto, agli occhi e ai piedi.

Air India, passeggero superstite scampa al disastro. Vivo per miracolo, occupava il posto 11A (foto Ansa-Blitzquotidiano)

“C’erano corpi tutt’intorno a me”

“Quando mi sono alzato, c’erano corpi tutt’intorno a me. Ero spaventato. C’erano pezzi dell’aereo. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un’ambulanza e mi ha portato in ospedale”, ha raccontato il superstite.

Ha detto anche di vivere a Londra da 20 anni e di trovarsi in India col fratello Ajay Kumar Ramesh, di cui non ha notizie. Il 40enne ha conservato il suo biglietto d’imbarco, la cui foto è finita sui media, e sedeva nel posto 11A, vicino a un’uscita di emergenza del Boeing 787, e questo potrebbe averne permesso la miracolosa sopravvivenza.