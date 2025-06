Adam è un bambino sopravvissuto a un devastante raid israeliano a Gaza, in cui ha perso tutti i fratellini e il padre. La sua casa è stata colpita mentre la madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, si trovava al lavoro presso il Nasser Medical Center. Dopo la tragedia, Adam è stato trasportato in Italia con un volo umanitario e ora si trova a Milano, dove è atterrato all’aeroporto di Linate.

Ad accoglierlo c’era anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che gli ha donato un pallone, sapendo dalla zia che Adam è un appassionato di calcio. Commosso il commento della madre: “Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia”. Tajani ha risposto con calore: “Benvenuta in Italia, siamo contenti di averti qui”.