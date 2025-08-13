L’inviato Davide Loreti è entrato nel campo rom di Milano dove vivono i quattro minori coinvolti nell’auto pirata che ha ucciso una 71enne, riuscendo a parlare con alcuni presenti prima che la troupe del Tg4 venisse bersagliata da sassate (qui il video).

Intanto vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto lo sgombero immediato del campo e la sua demolizione, denunciando “anni di furti e violenze” e invocando l’arresto dei “pseudo genitori” con l’annullamento della patria potestà. “Sindaco Sala e sinistre, ci siete???”, ha scritto sui social, trovando eco tra vari esponenti di Lega e Fratelli d’Italia. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato con durezza: “Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo”. Ha ricordato che il superamento degli insediamenti rom è coordinato in Prefettura e che “le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24, 4 autorizzati e 20 irregolari, dal 2013 al 2024, contro uno solo delle giunte di centrodestra”. Sala ha accusato chi “ignora queste informazioni” di prendere in giro i cittadini. Tuttavia, con Salvini concorda su un punto: “Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo”.