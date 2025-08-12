Nuovo colpo di scena nel caso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 e per il cui omicidio è ora indagato Andrea Sempio, mentre è già stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della ragazza Alberto Stasi.

Tramonta la pista di Ignoto 3

Per la procura di Pavia il dna ignoto (ma noto sui media come “Ignoto 3”) trovato su una garza utilizzata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico dalla bocca della vittima, è riconducibile a una contaminazione con precedenti esami autoptici. In pratica quel Dna appartiene a un uomo morto pochi giorni prima di Chiara Poggi: in comune, hanno avuto solo lo stesso tavolo dove si eseguono le autopsie.

Per questo la stessa procura ha affidato nuove verifiche alla antropologa e medico legale professoressa Cristina Cattaneo. Per interderci, l’esperta che ha fatto riaprire il caso Resinovich

La procura di Pavia ha spiegato in una nota che il risultato della comparazione fatta con “preparati istologici” di cinque maschi la cui autopsia è stata fatta in concomitanza con quella di Chiara Poggi “ha evidenziato una concordanza degli alleli in relazione al soggetto identificato dal codice anonimo 153E”.

Nominata la professoressa Cattaneo

Nello stesso comunicato, la Procura spiega di avere affidato Cristina Cattaneo, che si è occupata fra l’altro del caso di Yara Gambirasio, “nuove verifiche sulle cause della morte”.

“Per garantire una valutazione più ampia degli elementi raccolti, sia in sede medico-legale sulla vittima, sia sul luogo del delitto, la Procura – prosegue la nota – ha incaricato come ulteriore consulente del Pubblico Ministero la Prof.ssa Cristina Cattaneo, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, figura di riferimento nel campo dell’antropologia e medicina legale”.