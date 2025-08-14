Martedì, in pieno centro a Cortina d’Ampezzo (Belluno), un uomo è stato immortalato nudo, con una mano nelle parti intime, accanto al suo van parcheggiato sotto il centro tennis Apollonio. Lo scatto, realizzato da un residente, è rapidamente circolato online, diventando simbolo di un turismo definito “cafone” e incurante delle regole. La foto è giunta anche negli uffici comunali, suscitando la reazione del sindaco Gianluca Lorenzi. “Direi che l’immagine si commenta da sola – attacca Lorenzi – siamo veramente caduti in basso e da sindaco mi auguro che certe persone non vengano più nella nostra città. È un atto di inciviltà inaccettabile che mi fa imbestialire, ma soprattutto quello che mi preoccupa è che questa gente ha anche figli e insegna loro certi comportamenti totalmente sprezzanti dei regolamenti e del pubblico decoro. È difficile commentare un’immagine del genere, anche se purtroppo non succede solo a Cortina”. Il primo cittadino minaccia anche azioni legali: “Contro la maleducazione non abbiamo alcun appiglio – conferma – vorremmo sanzionare ma non ci riusciamo… se succederà ancora siamo pronti a chiedere i danni d’immagine contro la nostra località. Sono incavolato nero e non ho strumenti, purtroppo, per limitare questa gente”.