Un dramma terribile ha colpito la comunità di Revine Lago, in provincia di Treviso, dove sabato sera una bambina di appena due anni ha perso la vita per soffocamento dopo aver ingerito una ciliegia. La tragedia è avvenuta intorno alle 21, al termine della cena in famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola avrebbe trovato una ciliegia e, incuriosita, l’avrebbe portata alla bocca. I genitori, presenti con le sorelline, si sono accorti subito della situazione di emergenza e hanno tentato di salvarla mettendo in atto le manovre di disostruzione. Nel frattempo, è stata allertata la centrale del 112.

I soccorsi inutili

Nonostante l’intervento immediato dei genitori e l’arrivo tempestivo di una vicina di casa, infermiera del pronto soccorso, che ha tentato il massaggio cardiaco, per la piccola non c’è stato nulla da fare. I sanitari del Suem 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso all’arrivo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire le dinamiche dell’accaduto, sebbene appaia evidente il carattere tragicamente accidentale dell’evento.