Un ragazzo di 17 anni di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato accoltellato a morte durante una violenta lite scoppiata nella cucina di una nota masseria a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Nell’aggressione sono rimasti feriti anche un uomo e una donna, che potrebbe aver tentato di separare i due contendenti. Il giovane, ospite di un centro per migranti, era stato chiamato a lavorare per la sola giornata di ieri. È quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Capua.