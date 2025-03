Salva per miracolo: una ragazza di 23 anni è stata avvistata mentre percorreva a piedi un tratto autostradale sulla corsia di sorpasso prima di essere individuata e consegnata alle cure dei medici. Residente a Como, la giovane è rimasta su quel ciglio di incredibile pericolosità per ben tre chilometri. Al momento non sono ancora chiari i motivi del gesto.

Tra il casello di Como Grandate e l’uscita di Fino Mornasco

In pratica la ragazza ha camminato lungo il tratto compreso tra il casello di Como Grandate e l’uscita di Fino Mornasco dell’autostrada A9, quella dei Laghi, in provincia di Como.

Il fatto impressionante è che l’avvistamento è avvenuto di mattina, alle 10 di lunedì 17 marzo. La Polizia stradale è stata costretta a chiudere per una decina di minuti la barriera di Grandate e permettere il salvataggio in tutta sicurezza. La giovane è stata infine fatta salire su un’autoambulanza e trasferita all’ospedale Sant’Anna di Como.