Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua casa di via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Per il delitto la polizia ha fermato l’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, che durante l’interrogatorio avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari e indossava il braccialetto elettronico per precedenti reati contro la persona. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe andato nell’abitazione della donna per parlare con lei, forse nel tentativo di convincerla a tornare insieme.

Il confronto però sarebbe degenerato quando la vittima lo ha respinto. A quel punto Bonfiglio avrebbe preso un coltello e l’avrebbe colpita ripetutamente, infliggendole decine di fendenti.

A scoprire il corpo è stata la figlia della donna. Davanti alla scena ha avuto un malore ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sull’omicidio indaga la polizia, che sta ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nell’appartamento.