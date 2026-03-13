Uomo molesta una studentessa durante un viaggio in pullman, denunciato per violenza sessuale
Una studentessa maggiorenne ha denunciato ai Carabinieri di Bologna di essere stata molestata sessualmente da un passeggero durante un viaggio in pullman da Roma a Milano. L’episodio è avvenuto nella notte del 10 marzo 2026 a bordo di un autobus di linea internazionale.
La giovane ha chiesto aiuto all’autista, che ha contattato il 112 mentre il mezzo era in arrivo a Bologna.
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno atteso il pullman in piazza XX Settembre, all’Autostazione, dove la ragazza, in lacrime, ha raccontato l’accaduto. I militari hanno identificato il presunto responsabile delle molestie, un uomo di circa trent’anni, ancora a bordo, e lo hanno denunciato per violenza sessuale. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’attivazione delle procedure previste dal ‘Codice rosso’ a tutela della vittima.