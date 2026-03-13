Una studentessa maggiorenne ha denunciato ai Carabinieri di Bologna di essere stata molestata sessualmente da un passeggero durante un viaggio in pullman da Roma a Milano. L’episodio è avvenuto nella notte del 10 marzo 2026 a bordo di un autobus di linea internazionale.

La giovane ha chiesto aiuto all’autista, che ha contattato il 112 mentre il mezzo era in arrivo a Bologna.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno atteso il pullman in piazza XX Settembre, all’Autostazione, dove la ragazza, in lacrime, ha raccontato l’accaduto. I militari hanno identificato il presunto responsabile delle molestie, un uomo di circa trent’anni, ancora a bordo, e lo hanno denunciato per violenza sessuale. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’attivazione delle procedure previste dal ‘Codice rosso’ a tutela della vittima.