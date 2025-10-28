L’uragano Melissa si avvicina alla Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l’isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli eventi, 174 anni fa.

Colpito un milione e mezzo di persone

Secondo la Croce rossa internazionale l’evento potrebbe colpire un milione e mezzo di persone, e la stima potrebbe essere addirittura al ribasso, mentre secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, l’uragano potrebbe avere “un forte impatto”, con venti a 280 chilometri orari.

Si tratta di una sottostima – ha aggiunto – perché l’impatto minaccia di provocare interruzioni di servizi essenziali, chiusura di mercati, scuole, strade bloccate e quindi “l’intera popolazione potrebbe risentirne in un modo o nell’altro, oltre ai più vulnerabili, le persone nelle zone costiere.

“In generale l’intera isola sarà colpita”, ha aggiunto in un videocollegamento. Le Nazioni Unite segnalano si stanno mobilitando e collaborano strettamente con diversi attori per rafforzare il coordinamento e gli sforzi di preparazione in tutta la regione.

Intanto anche le autorità cubane si preparano all’arrivo del ciclone con l’evacuazione di oltre 600mila persone.