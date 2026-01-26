Un alunno di una scuola media dell’Alto Adige è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano per aver portato a scuola un coltello fabbricato con una stampante 3D. L’indagine è scattata dopo che il personale della scuola ha rinvenuto e consegnato ai Carabinieri della stazione locale un coltello a scatto in materiale plastico, con una lama di circa 8 centimetri, trovato in possesso di uno studente. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’oggetto era stato fornito da un compagno di scuola.

Il giovane, accompagnato dai genitori, si è presentato spontaneamente alle autorità giudiziaria che ha disposto una perquisizione domiciliare. L’operazione ha permesso di sequestrare una stampante 3D e diversi altri coltelli a scatto in polimero, interamente progettati e assemblati dal minore. Per lo studente è scattata la denuncia per i reati di fabbricazione e detenzione di oggetti atti a offendere. I Carabinieri sottolineano come la tempestività del personale scolastico e la collaborazione delle famiglie abbiano permesso di circoscrivere un episodio potenzialmente pericoloso, impedendo che la disponibilità di tali strumenti potesse degenerare in fatti più gravi.