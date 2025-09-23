“Arrestatemi, sono stanco di questa vita da spacciatore”. Con queste parole un uomo di 54 anni si è presentato alle 5.30 di mattina al cancello della caserma della compagnia carabinieri di Vigevano e, in stato di forte agitazione, ha chiesto di parlare con un militare e gli ha consegnato un involucro contenente 67 grammi di hashish, in parte già confezionati in 16 dosi e in parte ancora in un pezzo intero, oltre a un bilancino di precisione. Il paradosso è che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, non ha visto accolta la sua singolare richiesta di finire in manette: vista la quantità della droga, i carabinieri hanno potuto solo denunciarlo a piede libero.