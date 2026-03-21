Una vasta operazione di soccorso è in corso in Val Ridanna, in Alto Adige, dopo una valanga che ha travolto dieci persone. L’allarme è stato lanciato sabato mattina alle 11:40. Secondo le prime informazioni, tutti i coinvolti sono dotati di Artva, il dispositivo essenziale per individuare i dispersi sotto la neve. L’incidente si è verificato a circa 2.300 metri di quota. I soccorsi sono attualmente in piena attività, con l’impiego di cinque elicotteri.

È stata inoltre coinvolta la centrale operativa di Innsbruck e sono stati richiesti posti in terapia intensiva negli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul luogo operano la Guardia di Finanza e le squadre del Soccorso alpino della zona.