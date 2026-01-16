Una donna incinta assiste alla scena del suo bulldog aggredito e ucciso da un cane di razza amstaff, avverte un malore e viene trasportata in ospedale: poche ore dopo perde il bimbo. È quanto avvenuto nei giorni scorsi a Merine, frazione di Lizzanello (Lecce) ad una donna di 49anni che si trovava al terzo mese di gravidanza. L’aggressione al bulldog si è verificata domenica scorsa all’interno di un complesso residenziale. Qui la donna era in compagnia del suo cane aggredito improvvisamente dall’amstaff che si trovava libero e senza museruola. Sul posto dopo le richieste d’intervento di alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena dell’aggressione e al malore della donna, sono intervenuti poliziotti e carabinieri.

Al momento non ci sarebbero elementi certi per stabilire una correlazione tra il malore accusato dopo l’aggressione del cane e l’interruzione della gravidanza. Si tratta di un’ipotesi su cui saranno necessari ulteriori approfondimenti da parte degli investigatori, che hanno aperto un’inchiesta coordinata dalla procura di Lecce. Il proprietario del cane, un 52enne del posto, già domenica nei minuti successivi all’episodio è stato individuato e denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali.