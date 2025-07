All’inizio di tutto un debito di droga, irrisorio, al massimo 25/30 euro. E la violenta reazione del pusher. Alla fine di tutto, la vendetta di un padre, la pistola puntata verso l’assassino del figlio, una esecuzione in pieno giorno nellla via centrale di Rocca di Papa, un borgo dei Castelli a un tiro di schioppo da Roma.

Una tragedia in due atti

Guglielmo Palozzi, 61 anni, ha ucciso ieri Franco Lollobrigida: gli ha sparato dopo averlo incrociato in Piazza della Repubblica, all’angolo con via Matteotti. La vittima, non ancora 35enne, era a piede libero ma in attesa di giudizio: la Corte d’Appello lo aveva condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale.

Nel 2020 aveva colpito con un pugno mortale Giuliano Palozzi, il figlio di Guglielmo. Un muratore, che aveva 34 anni all’epoca della fatale aggressione. Dopo cinque mesi di coma era spirato.

Lollobrigida si è sempre professato innocente. La sua linea di difesa era stata accolta dal Tribunale: assolto, i giudici avevano ritenuto credibile la sua versione, e cioè che non un suo pugno avesse ammazzato Giuliano, ma le percosse subite nel corso dell’aggressione, una sonora lezione cui avrebbero partecipato altri soggetti.

Vittima assolta in Tribunale, condannata in Appello

Non gli ha creduto invece la Corte d’Appello, che a febbraio scorso lo ha ritenuto l’unico responsabile della morte di Giuliano: il suo avvocato stava aspettando ancora le motivazioni della sentenza per preparare il ricorso.

Guglielmo Palozzi era evidentemente dello stesso avviso se ha deciso di farsi giustizia da solo, inscenando la spettacolare vendetta sulla pubblica piazza. Quando i carabinieri sono andati a prenderlo era calmo e rassegnato, non ha opposto resistenza.