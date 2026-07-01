Vendevano neonati a coppie in Indonesia e a Singapore, spacciando le transazioni per adozioni. Per questa accusa i pubblici ministeri indonesiani hanno chiesto condanne tra i 5 e i 10 anni di carcere per i membri di una presunta organizzazione criminale. Alla sbarra nel tribunale di Bandung sono finite 18 donne e un uomo, accusati di aver venduto almeno 34 neonati tra il 2022 e il 2025, alcuni dei quali a Singapore per migliaia di dollari a bambino. La pena massima di 10 anni è stata richiesta per cinque imputati, tra cui la presunta mente della rete, Lie Siu Luan, e Astri Fitrinika, ritenuta la responsabile del reclutamento dei piccoli.