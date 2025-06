Aumenta il traffico a Venezia, con i primi arrivi degli ospiti vip di Jeff Bezos e consorte, la giornalista Lauren Sanchez, per quelle che potrebbero passare alla storia come le nozze più sfarzose mai tenute in laguna, con la città che vivrà una settimana hollywoodiana. Tra i primi ad arrivare è stata la figlia del presidente degli Stati Uniti Ivanka Trump con prole e marito al seguito. Attesi anche Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, forse Bill Gates e Donald Trump Jr., per queste 72 ore di feste dei coniugi Bezos che, a quanto si dice, hanno organizzato anche un party stile “Grande Gatsby” con abiti anni Venti confezionati su misura.

Oltre ai primi jet privati atterrati all’aeroporto di Venezia, per i festeggiamenti che cominceranno oggi, mercoledì 25 giugno, per concludersi domenica 29, a Punta della Dogana è comparso “l’Arience”, un 60 metri (valore 70 milioni di dollari) di Bill Miller, gestore di fondi e filantropo e tra i primi finanziatori di Amazon. Mentre l’Arience buttava le ancore, poco più in là, nella stazione della Marittima, attraccava un colosso dei mari di 122 metri, il ‘Kisnet’, di proprietà del miliardario pakistano e americano Shahid Khan, il proprietario del Fulham in Premier Leauge e dei Jacksonville Jaguars, formazione professionistica della Nfl statunitense: linea affilata, con la figura di prua che ricorda un giaguaro il Kinset, si legge sui siti specializzati, sarebbe uno dei pochi yacht al mondo ad avere a bordo una camera per la crioterapia.

Tutti i vip andranno in alberghi di lusso prenotati in blocco: Gritti Palace, Danieli, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venice. Bezos e la Sanchez saranno invece all’Aman Venice, hotel a sette stelle affacciato sul Canal Grande interamente prenotato per l’occasione. Tra i più belli e sfarzosi di Venezia, Palazzo Papadopoli è stato costruito nel XVI secolo dall’architetto Giacomo De Grigi.

Lo striscione da 400 metri in piazza San Marco

In Prefettura c’è stata in queste ore un’ulteriore riunione tecnica con i vertici delle forze dell’ordine per fare il punto dell’apparato di sicurezza, giudicato “adeguato” anche per la presenza della figlia del presidente degli Stati Uniti. Vertice che servirà a garantire tra le altre cose la piena vivibilità di Venezia dal 26 al 28 giugno, alle prese anche con diverse manifestazioni di protesta.

In laguna, nel 2014 ci fu un altro matrimonio molto sfarzoso e importante: quello tra George Clooney e Amal Clooney. Anche loro prenotarono l’Aman Venice ma questa volta è tutto diverso, visto il peso che ha Bezos e le proteste a cui è esposto il proprietario di Amazon. Questa settimana, Greenpeace Italia e il gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato uno striscione di 400 metri quadrati in Piazza San Marco con su scritto: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse”, recitava lo striscione. Greenpeace ha affermato che la protesta mirava a evidenziare “l’ingiustizia sociale e climatica” di tali eventi.

“Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo al collasso”, ha affermato. “L’ingiustizia sociale va sempre più di pari passo con l’ingiustizia climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari con stili di vita devastanti per il pianeta, dall’altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale”. Oltre a questa protesta ce n’è stata un’altra, con quattro attivisti di Extinction Rebellion che si sono issati su una gru antistante l’Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni.

La location spostata per via delle proteste

La piattaforma “No Space for Bezos” aveva anticipato una protesta sabato nei canali attorno alla Scuola Grande della Misericordia. Ora ha aggiornato il programma annunciando il ritrovo dei manifestanti, sempre il 28 giugno, in Strada Nova, alle 17, presso il ponte Nicolò Pasqualigo. All’iniziativa è stato aggiunto un altro slogan, “No space for War”, per denunciare “il legame tra èlite economiche e industria bellica”, mettendo in un unico pacchetto dell’escalation militare “Donald Trump e lo stesso Bezos”.

In realtà la Misericordia è andata in archivio perché non ospiterà più il party finale: la festa si terrà nel più sicuro Arsenale, l’antica fabbrica di navi della Serenissima che non ha eguali quanto a blindatura. Per chi ha organizzato le proteste, l’aver spostato la location “è una vittoria”.

Le feste e la cerimonia

I festeggiamenti iniziano con base ufficiale all’Aman Venice. Come scrive l’AdnKronos, una delle prime feste a cui parteciperanno gli invitati sarà quella a Villa Baslini sull’isoletta di San Giovanni Evangelista collegata a Torcello da un piccolo ponte. La festa si svolgerà interamente nel giardino dove si trova anche una piscina. Non escluso che qui possa essere organizzato il pigiama party con tanto di schiuma party, come già avvenuto come parte delle celebrazioni pre‑matrimoniali di Bezos e Sanchez solo pochi giorni fa a bordo del loro super yacht Koru.

Koru era atteso anche a Venezia poi, essendo il più grande del mondo con i suoi 130 metri, si è deciso di non farlo arrivare. Stessa sorte per la nave appoggio Abeona, un garage galleggiante di 75 metri dove, come scrive Quotidiano Nazionale, trovano riparo le auto preferite di Bezos, le moto d’acqua e l’elicottero privato della signora Sanchez.

Tornando ai festeggiamenti, l’isola di San Giorgio Maggiore nel bacino di San Marco è dove si terrà la cerimonia di venerdì 27. Qui è atteso il cantante Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea. La festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà lo specchio d’acqua davanti a piazza San Marco.

Infine sabato 28 la grande festa da ballo in stile “Grande Gatsby” con un’esibizione (non ancora confermata) di Lady Gaga. La festa si svolgerà all’interno dell’Arsenale nella zona delle Tese. Si tratta di un complesso ex cantieristico medievale circondato da mura e ben protetto. È pressoché impossibile da raggiungere a piedi ma anche a nuoto.