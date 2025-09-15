I carabinieri di Meolo, in provincia di Venezia, hanno arrestato un 41enne dopo aver scoperto una piccola serra di marijuana nella sua abitazione, con tre piante all’interno della casa e una in terrazza. I militari hanno anche sequestrato un sacchetto con circa 600 grammi di sostanza. L’operazione è scattata dopo la segnalazione di un vicino di casa dell’uomo. Il 41enne ha poi fornito poi una spiegazione piuttosto drammatica del perché sia rimasto coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Libertà con obbligo di firma

Davanti al Gip, infatti, si è difeso affermando di aver coltivato piante di marijuana in casa allo scopo di raccogliere i soldi necessari per sostenere economicamente le cure per la compagna, malata di tumore. Di fronte alla giudice, l’uomo ha poi dichiarato di non aver mai spacciato poiché la compagna era morta ad agosto. Dopo la sua morte, il 41enne si è ritrovato con la droga in casa, abbandonando poi la piccola piantagione senza sapere che farsene.

Nel corso dell’udienza di convalida, che si è svolta questa mattina, la Procura di Venezia ha chiesto la concessione degli arresti domiciliari, mentre il difensore ha richiesto la remissione in libertà del suo assistito, in quanto incensurato e non pericoloso, con la necessità di andare a lavorare fuori provincia. Il pm di Andrea Petroni, invece, aveva chiesto almeno gli arresti domiciliari. Come riportato dal Corriere del Veneto, la Gip “ha convalidato l’arresto, ma ne ha anche disposto la scarcerazione, obbligandolo però a presentarsi quotidianamente alla caserma locale dei carabinieri per la firma”.