Un bambino di cinque anni, ospite del camping “Por La Mar” in località Latte a Ventimiglia (Imperia), è stato dato per scomparso dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Le ricerche sono cominciate dalla sera di ieri, venerdì 11 luglio.

Il piccolo indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi. Oltre alle forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco che hanno istituito una task force, sono anche molti cittadini che hanno risposto all’appello di alcuni residenti. Utilizzato anche un drone per sorvolare un rivo limitrofo al camping.

Durante la notte è stata controllata la zona attorno al camping con i cani da ricerca, con i Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che con visori notturni e termocamere sui droni hanno scansionato la zona. I Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno riportando sulle mappe tutte le zone già controllate e da controllare. Gli uomini della protezione civile, i Carabinieri della zona e tantissimi volontari sono mobilitati per le ricerche del piccolo. Nella mattina di oggi sono riprese le ricerche in tutta la zona già perlustrate nel corso della notte.

Chi è il bambino scomparso

Il bimbo scomparso si chiama Alain Barnard Ganao, è nato a Torino ed è di origine straniera. Era in vacanza con la sua famiglia in questo camping che si trova a pochi chilometri dal confine con la Francia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del camping mostrano il piccolo mentre si allontana da solo, senza alcun adulto al seguito.