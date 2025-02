È morto il rapinatore centrato da un colpo di pistola alla testa esploso giovedì sera da una guardia giurata a Roma. L’uomo, un cittadino romeno di 24 anni, era stato soccorso in gravissime condizioni, non cosciente, e operato nella notte. E ora, dopo la morte dell’uomo, l’accusa nei confronti del vigilante passerà da tentato omicidio a omicidio.

La prima ricostruzione

Tutto è avvenuto in un condominio in via Cassia. Secondo una prima ricostruzione, una banda di ladri si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano – dove c’era la donna – in cerca di soldi, gioielli e argenteria. Poi, individuata la cassaforte, i rapinatori hanno tentato di smurarla con arnesi da scasso. I rumori hanno insospettito i condomini e, in particolare la guardia giurata che in quel momento stava rientrando a casa e si trovava nel cortile. A quel punto due rapinatori sono scappati dal balcone e gli altri dalle scale. Il vigilante ha tentato di fermarli e ha esploso più colpi di pistola con l’arma che è stata poi sequestrata.