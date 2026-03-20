Una mattinata come tante si trasforma in un evento straordinario per un uomo di Carsoli. Entrato in un bar, nel centro commerciale del paese, insieme alla sua compagna, decide quasi per caso di acquistare un gratta e vinci da 5 euro mentre paga il caffè. È la donna, di origine rumena, a grattare il biglietto e a rendersi conto per prima dell’incredibile risultato: una vincita da 500mila euro. Inizialmente increduli, i due vengono presto travolti dall’entusiasmo. La notizia si diffonde rapidamente nel piccolo centro, tra congratulazioni, sorrisi e foto ricordo con il titolare del bar.

Dalla gioia all’ansia

Dopo i primi festeggiamenti, la coppia decide di dividersi per sbrigare alcune commissioni. L’uomo torna a casa per organizzare i festeggiamenti, mentre la compagna si incarica di portare il biglietto vincente in banca. Tuttavia, da quel momento qualcosa cambia drasticamente. La donna non fa più ritorno e smette di rispondere al telefono. Le ore passano e l’euforia iniziale lascia spazio a una crescente preoccupazione. I tentativi di contatto si moltiplicano, ma senza alcun esito, alimentando dubbi e timori sempre più concreti.

Il mistero della scomparsa

Con il passare del tempo, la situazione si fa sempre più inquietante. L’uomo inizia a temere il peggio e valuta l’idea di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare la scomparsa della compagna. In paese, intanto, si diffondono le prime ipotesi: c’è chi sostiene che la donna sia già tornata in Romania con il biglietto vincente, e chi invece invita alla prudenza. Resta il fatto che il tagliando era stato acquistato dall’uomo, ma affidato alla compagna senza sospetti. Ora, oltre alla delusione affettiva, si profila anche il rischio di perdere l’intera vincita. Una storia che, nel giro di poche ore, si è trasformata da sogno a incubo.