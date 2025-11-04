L’uomo fermato per l’aggressione in piazza Gae Aulenti, nel cuore di Milano, è Vincenzo Lanni, 59 anni, originario di Bergamo. Subito dopo il fatto, le autorità avevano diffuso le immagini del sospettato: un uomo dai capelli bianchi corti, con giacca sportiva azzurra, pantaloni neri, scarpe da ginnastica e uno zainetto sulle spalle. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre estraeva un coltello da una busta verde fosforescente.

Dopo una fuga durata undici ore, i carabinieri lo hanno individuato in un albergo del capoluogo lombardo. Lì Lanni è stato trovato in possesso dei vestiti usati durante l’aggressione. Secondo le prime indagini, non vi è alcun legame tra lui e la vittima, la 43enne Anna Laura Valsecchi, colpita alla schiena mentre si recava al lavoro. L’attacco è avvenuto in un corridoio pedonale tra due edifici molto frequentati dai pendolari. L’uomo, immobile sul marciapiede, ha colpito senza motivo apparente, per poi dileguarsi.

Chi è Vincenzo Lanni

Vincenzo Lanni, ex programmatore, era già noto alle autorità per un grave episodio avvenuto nel 2015 nella Bergamasca, quando accoltellò due pensionati. All’epoca fu dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e condannato nel 2016 a otto anni di reclusione, con altri tre da scontare in una struttura psichiatrica.

Durante il processo, aveva raccontato di aver agito per frustrazione e disperazione, definendo la propria vita “fallimentare”. Negli anni successivi era stato affidato a una comunità terapeutica, ma di recente ne era stato allontanato. L’uomo risultava ancora in cura per disturbi psichiatrici, ma viveva in modo apparentemente autonomo. Le autorità stanno ora verificando le sue condizioni mentali e se l’allontanamento dalla struttura abbia avuto un ruolo nel nuovo episodio di violenza.

Le condizioni della vittima e le testimonianze

Anna Laura Valsecchi, dipendente di Finlombarda, è stata soccorsa immediatamente da colleghi e passanti. Una testimone ha raccontato: “L’ho vista a terra, ferita e urlava chiedendo aiuto”. Pochi istanti dopo, il marito è arrivato in bicicletta, assistendo ai momenti concitati dei soccorsi.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stata operata per una grave ferita da arma da taglio che ha interessato torace e addome. L’intervento, durato circa due ore, è stato eseguito dal team del Trauma Center diretto da Stefania Cimbanassi. Secondo quanto dichiarato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, la prognosi resta riservata ma la paziente non sarebbe in pericolo di vita.

Chi è l’accoltellatore arrestato per l’aggressione di piazza Gae Aulenti, nel 2015 aggredì una coppia di pensionati