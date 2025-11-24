Una madre di 42 anni ha abusato più volte dei suoi figli piccoli, costringendoli a praticare atti sessuali con lei e a subire vessazioni continue in casa, terminate solamente con l’intervento dei carabinieri. La donna è stata arrestata a Isola Capo Rizzuto ed è stata condotta nel carcere di Crotone.

Atti sessuali con i figli minori

La 42enne dovrà scontare una pena di otto anni, dopo essere stata condannata con una sentenza già passata in giudicato proprio in merito alle violenze sui figli. La condanna, già definitiva per i reati di violenza sessuale a danno di minori e maltrattamenti, è arrivata molto tempo dopo gli abusi. I bimbi avevano giù denunciato anni fa le violenze subite durante alcuni colloqui con i servizi sociali locali.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, confermata poi dai giudici, la 42enne aveva più volte abusato sessualmente dei figli, costringendoli a compiere atti sessuali con lei. Loro si attenevano sempre agli ordini della madre per paura delle ripercussioni personali. Secondo quanto accertato dalla sentenza, la donna, infatti, maltrattava i propri figli obbligandoli a vivere in un clima angosciante e opprimente in casa.