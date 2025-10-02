Una donna di 84 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo a seguito di un malore accusato subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. I fatti risalgono allo scorso martedì sera, ma la storia è trapelata solo in queste ore. Intorno alle 22, i tre ladri si sono introdotti nell’appartamento della donna, situato nel quartiere Mazzetta del capoluogo. L’hanno poi minacciata intimandole di consegnare tutti i soldi e i gioielli che aveva in casa. Alla fine, i tre sono riusciti a portare via un bottino di quasi 100mila euro.

La rapina e il malore

I malviventi, poi descritti dalla vittima a volto coperto e con un forte accento straniero, si sono dati alla fuga a bordo di un suv nero che era parcheggiato sotto la casa, e che forse era guidato da un quarto uomo. L’anziana, profondamente scossa, è riuscita a telefonare al figlio e alla polizia. A quel punto, però, ha accusato un malore, che ha richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118.

Dopo averle fornito le prime cure, la donna è stata trasferita all’ospedale Santa Rosa, dove è rimasta in osservazione. È stata poi ricoverata nel reparto rianimazione dell’ospedale, mentre gli agenti della squadra mobile hanno svolto tutti i rilievi del caso nella sua abitazione per ricostruire l’esatta dinamica della rapina.