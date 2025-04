Voleva sposarsi ma questo matrimonio non s’ha da fare: non lo dice don Rodrigo negando le nozze ai Promessi Sposi dí Alessandro Manzoni, lo stabilisce la legge perché la sposa risulta avere già un marito. A sua insaputa.

Il giornale francese Le Parisien ha ricostruito la situazione da incubo della donna, Asia, di 21 anni, che, mentre organizzava il suo matrimonio, ha scoperto di essere già ufficialmente legata a un uomo diverso dal suo.

Vittima di un furto d’identità, la giovane donna potrebbe dover affrontare un processo lungo e difficile prima di poter celebrare il suo vero matrimonio.

Assia si è sposata a sua insaputa. Questa giovane donna di 21 anni, che vive a Vélizy-Villacoublay, nello Yvelines, ha scoperto di essere già legata a un uomo, anche se stava preparando il suo vero matrimonio. Avviando il processo con il suo compagno, ha scoperto che un’altra donna aveva usurpato la sua identità per consentire il proprio matrimonio in un’altra regione della Francia, a Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

Matrimonio impossibile

Dopo aver depositato le carte, nel suo municipio insieme al suo compagno Hamza, Assia riceve una telefonata. Le nozze che stanno organizzando è messo a repentaglio dal fatto che lei è ufficialmente già sposata. ” Sono rimasta senza parole “, ha detto a Le Parisien.

Al municipio di Noisy-le-Sec, finisce per ottenere il nome dell’uomo a cui suo malgrado è legata. Ma non il fascicolo di queste nozze.

Carta di identità smarrita un anno prima

Viene tuttavia a sapere che un documento d’identità a suo nome è stato inviato al municipio per autorizzare il matrimonio. Ma Assia aveva perso la carta d’identità un anno prima. ” Ho comunque fatto una dichiarazione di perdita: trovo scandaloso che questa non sia stata verificata per convalidare il matrimonio “, si indigna.

Per l’Assia inizia un percorso lungo e incerto

Il Comune non sospettava alcuna frode e pertanto non ha effettuato ulteriori controlli. Per dimostrare che non era lei all’origine di questo matrimonio, la giovane ha un argomento forte: quel giorno era in Spagna con Hamza. Ma tra la difficoltà di trovare l’usurpatore e il sovraccarico dei tribunali, risolvere il caso potrebbe essere difficile e richiedere tempo.