Un uomo di 77 anni è deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus West Nile. Ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio, l’uomo soffriva di patologie croniche pregresse. Si tratta del quinto decesso collegato al virus nella regione Lazio dall’inizio dell’anno. Intanto, un nuovo caso di infezione è stato segnalato in provincia di Pavia. Dopo il recente ricovero di una donna di 66 anni a Sant’Angelo Lodigiano, è stato accertato anche il contagio di un uomo di 60 anni residente in Lomellina, attualmente in cura all’ospedale “Beato Matteo” di Vigevano. Secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria, il paziente si è presentato in pronto soccorso martedì scorso con una febbre molto alta (oltre i 41°C) e sintomi di disorientamento. Gli accertamenti hanno confermato una meningite virale come complicazione dell’infezione da West Nile. Il sessantenne è stato immediatamente sottoposto alle terapie del caso e, al momento, risponde bene alle cure. Se le condizioni cliniche continueranno a migliorare e la febbre si abbasserà, potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni.