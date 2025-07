Salgono a quattro le vittime in Italia, dall’inizio del 2025, per il virus West Nile. Dopo un decesso in Piemonte e la morte di un’anziana a Latina il 20 luglio, altri due pazienti sono deceduti nelle ultime ore: un uomo di 77 anni ricoverato allo Spallanzani di Roma, con patologie croniche e un trapianto cardiaco alle spalle, e un 80enne originario di Maddaloni, deceduto all’ospedale di Caserta. Entrambi avevano soggiornato a Baia Domizia, dove sono stati segnalati altri casi.

Nel Lazio, la Regione ha registrato oggi 16 nuovi contagi, di cui 4 con sindrome neurologica. I casi totali salgono a 44, con 2 pazienti in terapia intensiva. Le misure precauzionali includono test obbligatori sui donatori di sangue e l’estensione delle attività di contenimento del virus anche nell’Asl Roma 6. In Campania, si contano otto ricoverati, soprattutto nel casertano, e sono state avviate disinfestazioni straordinarie. Preoccupato Alessio D’Amato, capogruppo di Azione nel Consiglio regionale del Lazio: “Si continua a morire per le complicanze da West Nile. La situazione non è governata, e le attività di coordinamento procedono lentamente”.

“Dal 2008 abbiamo casi autoctoni di febbre da virus West Nile anche in Italia – spiega all’ANSA Fabrizio Pregliasco – ma ciò che oggi maggiormente preoccupa è l’individuazione di focolai in zone finora non colpite, come il Lazio”. Il tasso di mortalità resta basso, “pari a uno su mille”, sottolinea Pregliasco, ma a rischio sono soprattutto i soggetti fragili. “È fondamentale proteggersi con repellenti e abiti adeguati. E i comuni devono intensificare la disinfestazione, soprattutto nei mesi caldi”.