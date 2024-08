Uno zoologo inglese è stato condannato a 10 anni di carcere per aver violentato e torturato i suoi cani. L’uomo si chiama Adam Britton: un tempo ha ospitato Sir David Attenborough durante le riprese di una docuserie della BBC. La condanna è stata comminata da un giudice in Australia dopo che Britton ha ammesso crimini depravati contro gli animali.

Le violenze sui cani

Un ex zoologo della BBC che un tempo ha ospitato Sir David Attenborough è stato incarcerato per più di dieci anni in Australia per aver violentato e torturato cani. Così ha inizio la cronaca di Christopher Bucktin sul Mirror. Adam Britton è stato rinchiuso in una cella in Australia, dopo essersi dichiarato colpevole di 56 reati relativi alla tortura e allo sfruttamento sessuale di oltre 42 animali nella sua proprietà rurale.

Alla sentenza, un giudice della Corte Suprema di Darwin ha condannato l’esperto di coccodrilli nato nello Yorkshire, descrivendo la sua “inconcepibile depravazione”. Il 53enne, che ha conseguito un dottorato di ricerca in zoologia presso la Bristol University prima di trasferirsi in Australia, è stato condannato a 10 anni e cinque mesi con un periodo di sei anni senza libertà vigilata, retrodatato al suo arresto nell’aprile 2022.

Il presidente della Corte Suprema Michael Grant ha anche ordinato che all’accademico un tempo rispettato venga vietato di possedere o tenere animali di tipo mammifero nella sua proprietà per il resto della sua vita. Prima di pronunciare la sentenza, il giudice ha avvertito il pubblico in tribuna che avrebbe dovuto descrivere i dettagli dei reati di Britton, tra cui “grottesca crudeltà verso gli animali”.

Ha detto all’accademico di origine britannica: “La tua depravazione esula da qualsiasi concezione umana ordinaria”. I membri del pubblico in tribuna hanno singhiozzato e sussultato mentre venivano letti i dettagli dei reati estesi e violenti di Britton, che hanno causato la morte di 39 cani, tra cui nove cuccioli. Britton era sul banco degli imputati indossando un abito nero e una camicia grigia e non ha reagito visibilmente alle osservazioni di condanna del giudice Grant.

Secondo le carte giudiziarie, Britton ha iniziato a commettere reati nel 2014, abusando sessualmente dei suoi cani da compagnia, i pastori svizzeri Ursa e Bolt, in una “stanza delle torture” segreta costruita nella sua proprietà rurale a McMinns Lagoon, vicino alla città di Darwin.

Lo zoologo e i cani: una lunga storia di violenza

Dopo aver acquistato gli animali, Britton inviava le loro foto ai precedenti proprietari prima di abusare sessualmente, torturare e uccidere 39 cani. Ha continuato fino al suo arresto nell’aprile 2022, dopo che un video dei suoi atti vili, che aveva condiviso online, è stato fornito alle autorità per il benessere degli animali del Territorio del Nord dell’Australia.

Britton ha confessato di essere interessato allo “zoo-sadismo” e, in numerosi messaggi online presentati alla Corte suprema del Territorio del Nord, ha guidato altre persone su come perpetrare simili atti di abuso. Quando è comparso di recente per le richieste di condanna, alla corte è stata comunicata la condizione psichiatrica chiamata parafilia che lo affliggeva. La sentenza di Britton è stata, tuttavia, criticata come “pateticamente debole” da Animal Justice Emma Hurst del Party.

Britton era un importante esperto di coccodrilli e un ricercatore senior presso la Charles Darwin University. Nessuno dei suoi reati sarebbe stato contro i rettili. Lo zoologo ha tenuto nascosta per anni la sua contorta doppia vita e le sue fantasie depravate alla moglie Erin. Erin, una guardia forestale che una volta incontrò il principe Harry e lo aiutò a catturare un coccodrillo, avrebbe cambiato il suo cognome dopo aver appreso dei crimini del marito.

Fonte Mirror.