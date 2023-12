Il periodo natalizio è il momento ideale per preparare dolci deliziosi che riempiano la casa di profumi avvolgenti. I biscotti di Natale sono una scelta perfetta, e oggi condivideremo una ricetta magica per biscotti semplici e gustosi.

Biscotti di Natale, gli ingredienti

200 g di burro a temperatura ambiente

150 g di zucchero

1 uovo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o vanillina)

400 g di farina

1 cucchiaino di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di sale

2 cucchiaini di cannella in polvere

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1/2cucchiaino di noce moscata

stampini con forme natalizie, se piacciono

Preparazione

In una ciotola grande, mescola il burro a temperatura ambiente con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Puoi utilizzare un mixer elettrico per rendere il processo più veloce e ottenere una consistenza leggera e soffice.

Aggiungi l’uovo alla miscela di burro e zucchero, continuando a mescolare. Incorpora anche l’estratto di vaniglia (o la vanillina) per un aroma irresistibile. Continua a sbattere finché il tutto non sarà ben amalgamato.

In una ciotola separata, setaccia la farina, il lievito in polvere, il sale e le spezie: cannella, zenzero e noce moscata. Aggiungi gradualmente questa miscela agli ingredienti umidi, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Otterrai un impasto omogeneo e profumato.

Prendi l’impasto e forma una palla. Avvolgila in pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passo è essenziale per rendere più gestibile l’impasto e ottenere biscotti dalla consistenza perfetta.

Una volta che l’impasto ha riposato a sufficienza, preriscalda il forno a 180°C. Stendi l’impasto su una superficie leggermente infarinata fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Usa stampi natalizi per ritagliare i biscotti e posizionali su una teglia foderata con carta da forno.

Inforna i biscotti per circa 10-12 minuti o fino a quando i bordi iniziano a dorarsi. La tua casa sarà pervasa da un aroma natalizio irresistibile. Lascia raffreddare i biscotti sulla teglia per alcuni minuti prima di trasferirli su una griglia per il raffreddamento completo.

Una volta raffreddati, puoi sbizzarrirti con la decorazione. Glassa reale, zuccherini colorati o semplicemente una spolverata di zucchero a velo possono trasformare i biscotti in piccole opere d’arte natalizie.

Pronti per essere gustati

Ora che hai preparato i tuoi biscotti di Natale, goditi il risultato del tuo impegno culinario. Condividili con amici e famiglia o gustali con una tazza di cioccolata calda o con un vin brulè davanti al camino. I biscotti natalizi fatti in casa non sono solo deliziosi, ma portano anche con sé il calore e la gioia delle festività. Buon Natale!