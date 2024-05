Insalata di pasta ha tutto ciò che potresti desiderare nel tuo piatto: un sacco di pomodori maturi, pezzi di mozzarella, olive a fette, salame e tante erbe verdi fresche, il tutto condito in una vinaigrette al vino rosso con aglio e origano. Servilo, consiglia Melissa Clark sul New York Times, “lo stesso giorno in cui è stato preparato per il sapore più brillante e la migliore consistenza”.

INGREDIENTI (dose fino a 10 persone)

Per il condimento

3 cucchiai di aceto di vino rosso

1 spicchio d’aglio, finemente grattugiato o tritato

1 cucchiaino di origano secco

Sale e pepe nero appena macinato

⅓ tazza di olio extravergine d’oliva, più una quantità per condire

PER LA PASTA

Pasta corta come le farfalle

1 litro di pomodorini o pomodorini, dimezzati

240 grammi di mozzarella, tagliata a cubetti (o utilizzare piccole palline di mozzarella)

120 grammi di salame affettato, tagliato a nastri da 1 centimetro

¾ di tazza di olive Kalamata a fette

½ tazza di cetriolo affettato sottilmente

3 cucchiai di cipolla rossa a dadini

1 tazza di prezzemolo fresco e foglie di basilico tritati grossolanamente

PREPARAZIONE

Passo 1

Prepara il condimento: unisci aceto, aglio, origano e un grosso pizzico di sale e pepe in una grande ciotola. Sbattere l’olio; assaggiare e aggiungere altro sale, pepe o aceto secondo necessità. Accantonare.

Passo 2

Preparare la pasta: portare a ebollizione una pentola capiente con acqua abbondantemente salata. Cuocere la pasta secondo le indicazioni sulla confezione fino a quando la pasta sarà al dente. Scolatele bene, trasferitele in una ciotola capiente e conditele con il condimento mentre sono ancora calde.

Passaggio 3

Aggiungere nella ciotola i pomodori, la mozzarella, il salame, le olive, il cetriolo e la cipolla e mescolare bene; aggiungere le erbe. Assaggia e condisci con altro sale, pepe e aceto, se preferisci.

Passaggio 4

Condire con olio d’oliva e spolverare con pepe nero spezzato appena prima di servire.