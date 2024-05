Gli spaghetti di zucca sono una verdura così divertente e sottovalutata! Ecco come cucinare gli spaghetti di zucca. Riceviamo così tante domande su come cucinare gli spaghetti di zucca, scrive Love & Lemon, che abbiamo pensato di condividere il nostro metodo preferito per arrostirli, alcuni consigli e un paio delle nostre ricette preferite con gli spaghetti di zucca.

Come cucinare gli spaghetti di zucca.

Per prima cosa: taglia la zucca a metà nel senso della lunghezza con un coltello affilato.Se la zucca è troppo dura da tagliare, ammorbidiscila leggermente nel forno o nel microonde prima di tagliarla a metà.

Opzione 1: arrostire la zucca intera. Pungere il tutto con una forchetta e infornare a 200 gradi C per 10 minuti, o finché non sarà abbastanza morbido da poterlo tagliare in due.

Opzione 2: microondare la zucca. Pungere il tutto con una forchetta e metterlo nel microonde a raffiche di 1 minuto finché non sarà abbastanza morbido da poter essere tagliato.

Poi tagliate la zucca a metà e procedete con la ricetta!

Dopo aver tagliato la zucca a metà, usa un cucchiaio per estrarre i semi.

Successivamente, irrorare leggermente l’interno con olio d’oliva e cospargere di sale e pepe. Trovo che aggiungere troppo olio e troppo sale in questa fase renda la zucca un po’ acquosa, quindi andranno bene una leggera pioggerellina e una leggera spolverata.

Quindi, con una forchetta, praticare alcuni fori nella buccia della zucca e adagiarla su una teglia con la parte tagliata rivolta verso il basso. Mettilo in un forno preriscaldato a 200 ° C.

Un errore che si rischia di facere è arrostire la zucca troppo a lungo, bastano per 30-40 minuti. Inizialmente pensavamo che la zucca dovesse essere super morbida e tenera perché i fili diventassero “spaghetti”, ma nel corso degli anni abbiamo imparato che è meglio che i miei fili siano più al dente (e meno molli), e che il 1 ora era troppo lunga. Naturalmente, i tempi dipenderanno interamente dalla dimensione della zucca e dal calore del forno specifico. Può anche variare da zucca a zucca, quindi regola il tempo di cottura di conseguenza.

Una volta che è arrostito e abbastanza freddo da poterlo toccare, usare una forchetta per raschiare i fili.