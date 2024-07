Carne alla mongola, agnello o bue, ecco due ricette. Una a base di agnello, una di bue.

La cucina mongola al barbecue è apparsa per la prima volta nei ristoranti di Taipei nel 1951 e presto si è diffusa negli Stati Uniti intorno agli anni ’70, spiega il sito Kevin is Cooking.

Per la carne di manzo alla mongola ecco una ricetta proposta da savoryspiceshop.com e adattata da thehealthyfoodie.com. Provata in casa, è favolosa anche il giorno dopo, fredda.

Per 4 porzioni. Il tempo di preparazione è di 10 minuti.

Tempo di cottura 15 minuti.

ingredienti

Per la carne bovina:

500 gr. bistecca di fianco

CARNE DI MANZO PER LA CUCINA ALLA MONGOLA

La bistecca di fianco è un taglio di bistecca di manzo ricavato dai muscoli addominali della mucca, situato appena dietro il piatto e davanti al quarto posteriore. È un taglio lungo e piatto con una grana significativa ed è noto per il suo sapore deciso e la sua masticabilità.

Per la salsa:

2 cucchiai. olio vegetale

1/2 tazza di cipolla gialla a dadini

1/2 tazza di salsa di soia (o tamari)

1/4 tazza di miele

1/4 cucchiaino.

Aglio tritato (o 2 spicchi d’aglio freschi, tritati)

1 cucchiaino. zenzero fresco tritato

1/2 cucchiaino.

Fiocchi di peperoncino tritato

Sale e pepe, per condire

1 cucchiaio. amido di mais

4 scalogni, tagliati di sbieco in pezzi da 1 pollice

Indicazioni

Per il manzo: scaldare la griglia a una temperatura medio-alta. Cospargere la bistecca con il Native Texan BBQ Rub e grigliarla fino alla cottura desiderata. Rimuovere la bistecca e lasciare riposare per 5 minuti.

Tagliare la bistecca a strisce sottili e mettere da parte.

Per la salsa: mentre la bistecca cuoce, scaldare l’olio in una padella capiente a fuoco medio. Aggiungere le cipolle e farle rosolare per 2-3 minuti. Sbattere insieme la salsa di soia, il miele, l’amido di mais, lo zenzero, i fiocchi di peperoncino tritato, l’aglio tritato e un pizzico di sale e pepe fino a quando non saranno completamente incorporati.

Versare il composto sulle cipolle saltate e portare a ebollizione. Ridurre il fuoco al minimo e frullare finché la salsa non si sarà addensata, da 1 a 2 minuti. Incorporate le strisce di manzo grigliate e togliete dal fuoco. Servire immediatamente, condito con scalogno.

COTOLETTA DI AGNELLO ALLA MONGOLA

Kevin is Cooking insegna come cucinare un cotoletta di Agnello alla griglia alla mongola.

Sbattiamo insieme gli ingredienti della marinata in una piccola ciotola e versiamo il tutto sopra le costolette di agnello. Coprire e conservare in frigorifero durante la notte o almeno 4 ore. Se possibile girare di tanto in tanto durante la marinatura.

Arrostire un peperone rosso su un fornello o su una griglia e quando sarà annerito metterlo in un sacchetto marrone e chiudere bene.

Lasciare cuocere a vapore per 20 minuti ed eliminare il gambo, i semi e la buccia carbonizzata. Frullare in un frullatore con 1 cucchiaino di olio vegetale e un pizzico di sale kosher.

Preriscalda la griglia a 200 gradi C.

Rimuovi le costolette di agnello dalla marinata e grigliale a tuo piacimento.

Usa un pennello e dopo aver girato le costolette di agnello sulla griglia, ungile con la marinata rimasta e ancora prima di toglierle dalla griglia.

Cospargere la salsa di peperoni rossi sulle costolette d’agnello, cospargere con coriandolo tritato e servire immediatamente.

Questi si uniscono rapidamente, sono così gustosi e, nonostante tutto il sapore che offrono, sembra che tu abbia passato molto tempo quando in realtà si tratta solo di marinarli correttamente.

Il peperoncino rosso arrostito spruzzato sopra e il coriandolo tritato hanno reso questo pasto incredibile, serviti con riso al vapore e un’enorme insalata verde mista.

Cucina, notizie di gastronomia