Cetrioli, avocado e scalogno sono gli ingredienti di insalata molto estiva

Cetrioli e avocado sono gli ingredienti di insalata molto estiva proposta da Ali Slagle sul New York Times. Che spiega che per prima cosa bisogna sbucciare i cetrioli a strisce per poi unirli al sale per eliminare l’umidità e concentrare il loro sapore.

L’avocado tagliato a cubetti viene condito con succo di limone o aceto per evitare che si scurisca, quindi il tutto viene mescolato vigorosamente in modo che l’avocado si rompa un po’ per aggiungere un rivestimento lucido.

Ingredienti per 4 porzioni

2 scalogni, mondati e poi tagliati a fette trasversalmente spesse mezzo centimetro.

Ghiaccio

500 grammi di cetrioli

Sale

2 avocado molto maturi

2 cucchiai di succo di limone o lime fresco o aceto di riso non stagionato, più altro se necessario

Scaglie di peperoncino o salsa piccante.

Preparazione

Trasferire gli scalogni in una piccola ciotola di acqua ghiacciata per renderli croccanti. Sbucciare i cetrioli a strisce alternate e tagliare le estremità. Tagliare i cetrioli a pezzetti (fette sottili, cubetti da ½ pollice o frantumati in forme irregolari), quindi trasferirli in uno scolapasta nel lavandino. Condire con 1 cucchiaino di sale e mettere da parte a scolare, almeno 5 minuti, fino a 15.

Quando sei pronto per mangiare, taglia a metà gli avocado e rimuovi i noccioli. Usando un cucchiaio, rimuovi la polpa dalle bucce, quindi taglia la carne a cubetti da mezzo pollice. Trasferire in una ciotola capiente, aggiungere il succo di limone e aggiustare di sale. Mescolare per unire.

Scuoti i cetrioli nel colino per eliminare l’umidità in eccesso, quindi trasferiscili nella ciotola con l’avocado. Scolare e scuotere gli scalogni nello scolapasta. Aggiungi gli scalogni nella ciotola.

Mescolare vigorosamente gli ingredienti dell’insalata fino a quando l’avocado non si sarà scomposto un po’. I cetrioli dovrebbero essere ricoperti di avocado, ma la maggior parte dei pezzi di avocado dovrebbero comunque rimanere tagliati a cubetti. Condire a piacere con sale, scaglie di limone e peperoncino o salsa piccante.