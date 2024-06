Insalata Dooymaaj è uno spuntino di origine persiana a base di pane secco raffermo di giorni – è uno sforzo per non sprecare una sola briciola – combinato con erbe fresche, formaggio e noci. Gli ingredienti vengono legati con una spruzzata di latte e un filo di burro, quindi arrotolati in palline e gustati come dolcetto pomeridiano.

Questo è abbastanza sostanzioso da essere servito da solo come pasto leggero o insieme a pollo o pesce alla griglia, come kabab di pollo o salmone. Lo propone Naz Deravian Dooymaaj

Ingredienti per 4 porzioni

2 pezzi di pane lavash

foglie di prezzemolo fresco (1 mazzetto), tritate grossolanamente

2 tazze di foglie di menta sfuse (da 1 mazzetto), tritate grossolanamente

2 scalogni, affettati sottilmente

½ tazza di formaggio feta sbriciolato (2 once)

½ tazza di metà di noce, tritate grossolanamente

2 cucchiai di aceto di vino rosso

2 cucchiai di menta secca

1 cucchiaino di sale kosher

¾cucchiaino di pepe nero

¼ di tazza di olio extravergine di oliva

1 tazza di latticello

Preparazione

Preparare il pane per l’insalata: posizionare una griglia al centro del forno e scaldare il forno a 400 gradi. Posizionare il pane direttamente sulla griglia e tostarlo fino a renderlo croccante, circa 3 minuti. Non lasciare che prenda colore o bruci. Lasciare raffreddare completamente, quindi rompere in pezzi da 5 centimetri. È meglio se i pezzi non sono uniformi. Utilizzare immediatamente o conservare in un contenitore ermetico per un massimo di 3 giorni.

Mentre il pane tosta e si raffredda, prepara il condimento: in una ciotola media, sbatti insieme l’aceto, la menta secca, il sale e il pepe finché il sale non si scioglie. Irrorare con l’olio d’oliva e aggiungere il latticello, sbattendo bene per unire. Utilizzare immediatamente o conservare in frigorifero per un massimo di 4 ore.

Per finire l’insalata: mettere il prezzemolo, la menta, il basilico, gli scalogni, la feta e le noci in una ciotola capiente. Distribuire i toast sopra. Aggiungi tre quarti del condimento e mescola delicatamente per unire. L’insalata dovrebbe essere condita generosamente e in modo uniforme. Se necessario, aggiungere il condimento rimanente, assaggiare e aggiustare i condimenti. Servire subito in modo che il pane pita rimanga croccante