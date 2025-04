Arriva un aumento di stipendio fino a 300 euro al mese per queste categorie di lavoratori: ecco chi rientra tra i beneficiari.

Il recente emendamento approvato nel Decreto Pubblica Amministrazione ha portato buone notizie per una parte dei dipendenti pubblici italiani. In particolare, i lavoratori impiegati presso Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni beneficeranno di un significativo incremento salariale, che potrebbe arrivare fino a 300 euro lordi al mese. Tuttavia, questo aumento non sarà esteso a tutti i dipendenti pubblici, creando così una situazione di disparità che solleva interrogativi e preoccupazioni.

L’emendamento, approvato giovedì scorso in Commissione alla Camera, ha sbloccato il Fondo delle risorse decentrate, un passaggio fondamentale che consentirà agli enti locali di allineare le retribuzioni dei propri dipendenti a quelle dei lavoratori statali, come ad esempio quelli impiegati nei ministeri, che attualmente ricevono stipendi più elevati. Questa norma, quindi, si propone di colmare un gap retributivo che dura da anni e che ha creato tensioni all’interno del settore pubblico.

Dettagli dell’aumento e beneficiari

L’emendamento modifica una regola di bilancio finora limitante, consentendo alle amministrazioni locali di aumentare la componente stabile del Fondo delle risorse decentrate e le posizioni organizzative fino al 48% della spesa totale per gli stipendi. Questo significa che Regioni, Province e Comuni potranno non solo modificare gli stipendi tabellari, ma anche incrementare le voci accessorie presenti in busta paga. Secondo le stime del Sole 24 Ore, l’aumento delle retribuzioni potrebbe tradursi in un incremento globale di circa 1,5 miliardi di euro per il personale non dirigente dei Comuni e di 300 milioni per i dipendenti degli altri enti territoriali.

Per i 382 mila dipendenti comunali senza qualifica dirigenziale, si prevede un aumento medio annuo lordo di circa 3.926 euro, pari a circa 302 euro mensili su 13 mensilità. Tuttavia, l’aumento non sarà applicabile per coloro che lavorano in enti come le Unioni di Comuni o le Camere di commercio, creando un ulteriore livello di complessità e disparità all’interno del sistema pubblico.

Un aspetto cruciale da considerare è la questione della sostenibilità finanziaria di questi aumenti. L’emendamento non prevede stanziamenti aggiuntivi da parte del Governo, il che significa che saranno i singoli Enti locali a dover reperire i fondi necessari per implementare questi aumenti. Solo le amministrazioni con bilanci in regola potranno effettivamente prevedere incrementi salariali per i propri dipendenti, il che potrebbe generare un divario significativo tra enti che sono in grado di investire sul personale e quelli che non possono farlo.

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati. La paura è che, con l’approvazione di questo emendamento, si possa assistere a una frammentazione dei salari all’interno del settore pubblico, con alcune amministrazioni in grado di attrarre e mantenere personale qualificato, mentre altre si troveranno in difficoltà.

Impatti sul settore pubblico e assunzioni

Un ulteriore impatto di questa misura riguarda la capacità assunzionale degli enti locali. L’incremento del salario accessorio, infatti, comporterà una riduzione della possibilità di assumere nuovo personale. Questo scenario rischia di limitare ulteriormente le risorse umane disponibili per le amministrazioni, già sotto pressione per garantire servizi adeguati ai cittadini.

In questo contesto, è fondamentale monitorare come queste misure si tradurranno nella pratica e quali strategie adotteranno gli enti locali per far fronte alla necessità di contenere i costi e nel contempo migliorare le condizioni lavorative dei propri dipendenti. La situazione richiede un’attenzione particolare, affinché il settore pubblico possa operare in modo equo e sostenibile, garantendo il giusto riconoscimento a chi lavora per il bene comune.