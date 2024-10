400.000 richiedenti per il bonus potenziato con aiuti da 500 a 1.500 euro

Il bonus è stato potenziato anche se le risorse potrebbero ancora risultare inadeguate a fronte delle tante richieste arrivate all’INPS.

Si era parlato di un taglio o addirittura di una cancellazione, ma alla fine il Governo non ha fatto resistenza ed è arrivata l’approvazione all’emendamento del PD. Per i mesi restanti del 2024, lo Stato stanzierà dunque 2 milioni di euro in più per il bonus che ha ottenuto enorme successo presso gli italiani. Si torna dunque a investire sul benessere delle persone.

Lo strumento in questione è il bonus Psicologo che, secondo i dati raccolti, sembra non solo molto gradito alla popolazione ma anche assai utile a livello strategico. Secondo il rapporto stilato da PsyCare, il contributo per le sedute dal terapeuta ha di fatto ridotto la media nazionale dei sintomi d’ansia (si parla di dati quasi dimezzati) a fine trattamento. Sembrano essere calati anche i sintomi depressivi (più o meno di un quarto). E tutto ciò si traduce anche in un guadagno. L’agevolazione è dunque un vero e proprio investimento.

Il risparmio è evidente sui costi sanitari a carico dello Stato. Inoltre, secondo i dati raccolti dal report del PD, con un investimento totale di 25 milioni lo Stato ha finora risparmiato circa 300 milioni in ore di assenza dal lavoro. Ecco perché aveva senso arrivare a un bonus potenziato.

Ora che le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato all’unanimità l’emendamento al decreto Omnibus a prima firma Sensi (uomo PD), la maggioranza ha infatti aggiunto altri 2 milioni per il 2024 per il bonus psicologo.

Bonus psicologo potenziato con 2 milioni in più: il beneficio resiste

Non cambiano i requisiti per accedere al bonus: occorrono la residenza in Italia e un ISEE, in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Di base, l’aiuto economico per ogni seduta dal terapeuta può arrivare a 50 euro. E ci sono tre fasce di agevolazione. I richiedenti con ISEE inferiore a 15.000 euro possono ottenere un massimo di 1.500 euro cumulativi per il bonus. Con un valore ISEE tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’aiuto scende a 1.000 euro. L’importo totale è invece di 500 euro per ISEE oltre i 30.000 ma non superiore ai 50.000 euro.

Lo stanziamento totale è dunque arrivato a 12 milioni. Basteranno? L’impressione è che non sia ancora abbastanza, anche perché all’INPS sono arrivate oltre 400.000 richieste per il bonus Psicologo, e al momento lo Stato è riuscito a soddisfare soltanto l’1% delle domande. I nuovi fondi permetteranno comunque a un numero maggiore di persone di beneficiare del contributo. Ed è già qualcosa.

Sarà importante anche migliorare la modalità di fruizione del bonus potenziato. Si andrà avanti con il meccanismo del voucher da richiedere con il click day? Oppure sarà finalmente possibile ottenere l’aiuto su proposta del medico di base del richiedente (come sarebbe più auspicabile?).