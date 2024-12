650 euro per giovani e donne: c’è l’ok del Governo, quando si possono richiedere

650 euro per giovani e donne:arriva l’aiuto che molti aspettavano, ecco i dettagli da conoscere e chi può riceverlo.

Il recente Decreto Coesione approvato dal Governo italiano si propone come un intervento fondamentale per affrontare la crisi occupazionale che ha colpito il Paese negli ultimi anni, in particolare le categorie più vulnerabili: i giovani, le donne e i residenti nelle Regioni del Mezzogiorno.

Questa iniziativa non solo mira a ridurre il tasso di disoccupazione, ma anche a incentivare le aziende ad assumere, creando opportunità lavorative stabili e ben retribuite. Ma cosa prevede esattamente il decreto e come possono i cittadini beneficiare di queste nuove misure?

Incentivi economici e obiettivi

Il Decreto Coesione introduce incentivi economici significativi, con somme che possono arrivare fino a 650 euro al mese, a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore. Questi incentivi sono pensati per stimolare l’occupazione e promuovere una maggiore inclusione sociale, affrontando in modo diretto le disuguaglianze di genere e le difficoltà incontrate dai giovani nel mercato del lavoro.

Una delle misure più rilevanti è il Bonus Giovani, che offre sgravi ai datori di lavoro che decidono di assumere giovani al di sotto dei 35 anni. Questo incentivo è particolarmente importante, considerando che il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è tra i più elevati in Europa.

Le caratteristiche del Bonus Giovani sono le seguenti:

Beneficiari : aziende che assumono giovani con meno di 35 anni.

: aziende che assumono giovani con meno di 35 anni. Importo : esonero totale dai contributi previdenziali, con un limite massimo di 500 euro al mese (esclusi i contributi per infortuni sul lavoro).

: esonero totale dai contributi previdenziali, con un limite massimo di (esclusi i contributi per infortuni sul lavoro). Durata : il beneficio è applicabile per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione.

: il beneficio è applicabile per un periodo di dalla data di assunzione. Tipologia di contratto: il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato.

Questa misura non solo facilita l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, ma incoraggia anche le aziende a investire in nuove risorse umane, creando un ambiente lavorativo più dinamico e innovativo.

Bonus donne: maggiore occupazione femminile

Il secondo intervento previsto dal Decreto Coesione è il Bonus Donne, concepito per affrontare il problema della bassa rappresentanza femminile nel mercato del lavoro. Le donne, infatti, continuano a presentare uno dei tassi di occupazione più bassi in Italia, e questo incentivo rappresenta un passo importante verso la parità di genere.

I requisiti per accedere al Bonus Donne sono i seguenti:

Residenza : le beneficiarie devono risiedere in una Regione Zes Unica , che indica una Zona Economica Speciale situata nel Mezzogiorno.

: le beneficiarie devono risiedere in una , che indica una situata nel Mezzogiorno. Settori di lavoro : il bonus è destinato a donne che desiderano lavorare in settori dove esiste una forte disparità occupazionale di genere.

: il bonus è destinato a donne che desiderano lavorare in settori dove esiste una forte disparità occupazionale di genere. Tempo di inattività: è necessario che le candidate non abbiano avuto un contratto di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla loro residenza.

Le caratteristiche dell’incentivo includono:

Importo : esonero totale dai contributi previdenziali fino a 650 euro al mese .

: esonero totale dai contributi previdenziali fino a . Durata : come per il Bonus Giovani , il beneficio è concesso per un periodo di 24 mesi .

: come per il , il beneficio è concesso per un periodo di . Esclusioni: sono esclusi i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

Questo Bonus si propone di creare un ambiente lavorativo più equo e inclusivo, incoraggiando le aziende a considerare le donne come risorse preziose e competenti.

Modalità di richiesta e tempistiche

La richiesta per accedere ai bonus sarà possibile attraverso il sito dell’INPS, dove le aziende interessate potranno presentare la domanda per ottenere gli sgravi previsti. È fondamentale che le aziende siano pronte ad attivarsi non appena le modalità di richiesta saranno ufficializzate, poiché la misura è limitata nel tempo e potrebbe riscontrare un alto numero di adesioni.

Inoltre, è previsto che il Governo fornisca ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione e sulle tempistiche esatte per la richiesta, così come le procedure necessarie per la verifica dei requisiti da parte delle aziende e dei lavoratori. È importante che i beneficiari siano informati sui documenti richiesti e sulle scadenze da rispettare per poter ottenere i vantaggi economici previsti dal decreto.

Il Decreto Coesione rappresenta, quindi, un’opportunità significativa per giovani e donne in cerca di lavoro, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e stimolare l’occupazione in un periodo di ripresa economica. Con il giusto impegno da parte delle aziende e dei lavoratori, questi incentivi hanno il potenziale di trasformare il panorama lavorativo italiano, creando un futuro più equo e sostenibile per tutti.