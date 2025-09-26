Amazon è stata condannata a pagare 2,5 miliardi di dollari, di cui un miliardo come sanzione e 1,5 miliardi destinati a circa 35 milioni di utenti. La Federal Trade Commission (Ftc), l’agenzia statunitense per la tutela dei consumatori, ha reso noto che la società avrebbe utilizzato “sofisticate trappole per gli abbonamenti progettate per manipolare i consumatori e indurli a iscriversi a Prime, e poi ha reso estremamente difficile per i consumatori porre fine al loro abbonamento”.

Secondo la Ftc, le tecniche adottate da Amazon nel 2023 avrebbero indotto numerosi utenti a iscriversi al servizio Prime, il cui costo attuale negli Stati Uniti è di 139 dollari all’anno o 14,99 dollari al mese, rendendo la procedura di cancellazione complessa e, in alcuni casi, ingannevole. L’accordo tra Amazon e l’agenzia statunitense conclude un procedimento avviato lo scorso anno e prevede il rimborso diretto agli utenti coinvolti.

La posizione di Amazon e le implicazioni economiche

Amazon ha respinto le accuse, affermando che “Amazon e i suoi dirigenti hanno sempre seguito la legge e questo accordo ci consente di andare avanti e concentrarci sull’innovazione per i clienti”. Il portavoce Mark Blafkin ha aggiunto: “Lavoriamo duramente per rendere chiaro e semplice per i clienti l’iscrizione o la cancellazione dell’abbonamento Prime e per offrire un valore sostanziale ai nostri milioni di fedeli membri Prime in tutto il mondo”.

Dal punto di vista economico, il pagamento di 2,5 miliardi di dollari rappresenta solo il 5,6% dei ricavi degli abbonamenti Prime dello scorso anno, stimati in circa 44 miliardi di dollari, secondo l’analista Zak Stambor di Emarketer. Nonostante l’entità della cifra, l’impatto finanziario complessivo per il colosso dell’e-commerce risulta quindi limitato, mentre il provvedimento segna un precedente importante nella tutela dei consumatori statunitensi contro pratiche di abbonamento considerate scorrette o ingannevoli.