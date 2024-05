Il governo sta prendendo in considerazione l’introduzione delle accise sulle auto elettriche per compensare la perdita di entrate derivanti dalle imposte sui carburanti tradizionali, poiché sempre più veicoli si stanno elettrificando. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante l’Automotive Dealer Day a Verona che il ministero dell’Economia e delle Finanze sta già lavorando su questo fronte, considerando anche l’aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici. Si prevede che l’elettrificazione avrà un impatto significativo sul trasferimento delle accise dai carburanti tradizionali alle nuove forme di alimentazione. Secondo i dati forniti da Quintegia, società di ricerca organizzatrice dell’evento, nel 2022 il carico fiscale sull’automobile è stato di 71 miliardi di euro, di cui circa 31,9 miliardi provenienti dai carburanti, 55 miliardi dalle spese legate all’utilizzo del veicolo e 12,3 miliardi dall’IVA su manutenzione, ricambi e pneumatici. Attualmente, lo Stato ricava circa il 60% delle entrate da carburanti attraverso imposte dirette come l’IVA al 22% e imposte indirette come le accise.