Inizia la presentazione delle domande per il bonus colonnine di ricarica elettrica domestiche, disponibile dal 29 aprile

Il 29 aprile 2025 segnerà un momento cruciale per chi desidera approfittare del bonus colonnine auto elettriche, un incentivo fondamentale per l’installazione di colonnine di ricarica domestiche. Questo provvedimento è parte di un impegno più ampio per promuovere la mobilità elettrica e sostenere la transizione verso un futuro più sostenibile.

Incentivando cittadini e condomini a investire in infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, il governo italiano si propone di rendere più accessibile e conveniente l’adozione di tecnologie ecologiche. Le domande per accedere a questo bonus potranno essere presentate fino al 27 maggio 2025, con scadenza fissata per le ore 12:00.

Dettagli del bonus

Il bonus colonnine rappresenta un contributo significativo per le persone fisiche e i condomini. Le spese ammissibili riguardano l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica domestiche, con un rimborso che può arrivare fino a 1.500 euro per i privati e fino a 8.000 euro per i condomini. Questa misura è stata pensata per alleviare i costi iniziali di investimento, rendendo più accessibile l’installazione delle infrastrutture necessarie per la ricarica di auto elettriche. È importante notare che le domande devono essere presentate annualmente per le spese sostenute nell’anno precedente, quindi i richiedenti dovranno aver effettuato l’acquisto e l’installazione della colonnina nel 2024 per poter richiedere il contributo nel 2025.

Per presentare una domanda di accesso al bonus, i richiedenti dovranno utilizzare la piattaforma online fornita da Invitalia, l’agenzia governativa italiana per la promozione degli investimenti. L’accesso alla piattaforma avviene tramite autenticazione, che può essere effettuata utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario compilare un modulo di domanda e allegare la documentazione richiesta. È fondamentale sottolineare che il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, rendendo così prioritari i primi a presentare la richiesta.

La presentazione della domanda richiede una serie di documenti fondamentali per dimostrare la spesa sostenuta. I privati dovranno fornire:

Codice fiscale del richiedente;

Documento di identità valido;

Copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione della colonnina;

Estratti conto bancari che comprovino il pagamento delle fatture (intestati al beneficiario);

Certificazione di conformità rilasciata dall’installatore;

IBAN del conto corrente per ricevere il contributo.

Per i condomini, oltre ai documenti richiesti per i privati, sarà necessario aggiungere:

Codice fiscale del condominio;

Documento di identità dell’amministratore;

Copia della delibera assembleare che autorizza i lavori di installazione sulle parti comuni.

Questi requisiti documentali sono cruciali per garantire la trasparenza e la legittimità delle spese sostenute.

Le domande possono essere presentate fino al 27 maggio 2025 e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna a emettere il decreto per l’erogazione del contributo entro tre mesi dalla chiusura dello sportello, quindi i richiedenti possono aspettarsi un riscontro entro la fine dell’estate 2025. È importante notare che, se le risorse disponibili non saranno sufficienti a coprire tutte le richieste, il Ministero procederà all’erogazione del contributo solo per le domande presentate in ordine di tempistica. Questo aspetto evidenzia l’importanza di inviare la richiesta il prima possibile per garantire l’assegnazione dei fondi.