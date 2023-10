Ai, intelligenza artificiale: una causa giudiziaria sui diritti dei testi musicali potrebbe costituire un precedente sul copyright.

La causa legale dell’industria musicale contro Anthropic di questa settimana aggiunge un’altra sfida al modo in cui le aziende di intelligenza artificiale addestrano i loro grandi modelli linguistici e offre un nuovo promemoria che l’intelligenza artificiale generativa rimane un campo minato legale.

Perché è importante: le decisioni che i tribunali prenderanno in casi come questo getteranno le basi per decenni di leggi che regolano l’IA.

Al centro delle notizie: mercoledì Universal Music Group e altre importanti etichette discografiche hanno citato in giudizio Anthropic per aver utilizzato il suo strumento di intelligenza artificiale per distribuire testi protetti da copyright senza un accordo di licenza.

La denuncia si concentra su Claude 2 della Anthropic, rivale di OpenAI, un chatbot rilasciato in versione beta a luglio.

Il mese scorso Amazon ha annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari in Anthropic, unendosi alla quota di 300 milioni di dollari di Google.

Il conflitto sugli input e sugli output del LLM è in fermento già da un po’ e questa causa rispecchia gli sforzi simili attuati da scrittori e attori che fanno causa alle società di intelligenza artificiale per l’uso del loro lavoro.

Ci sono problemi sia con il modo in cui i motori di intelligenza artificiale vengono addestrati sia con il fatto che, in alcuni casi, producono contenuti che riproducono parte o tutta un’opera protetta da copyright, ha detto Jason Peterson ad Axios.

Peterson è l’amministratore delegato di GoDigital Media Group, una società di media e tecnologia focalizzata sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale e afferma di essere uno dei maggiori detentori di copyright musicali indipendenti al mondo.

“Questa copia nell’archivio per l’uso nella formazione sull’intelligenza artificiale è probabilmente un chiaro caso di violazione e i tribunali metteranno fine a questo”, ha aggiunto Peterson in una e-mail.

Le rivendicazioni delle case discografiche nei confronti di Anthropic, pur essendo simili a quelle avanzate da scrittori e attori, potrebbero essere più facili da dimostrare.

“Queste rivendicazioni sono più forti”, ha dichiarato ad Axios Katie Gardner, partner dello studio legale Gunderson Dettmer. “I querelanti hanno identificato un output sostanzialmente simile (e in alcuni casi identico) all’input coperto da copyright, e c’è già un robusto mercato per la concessione di licenze di dati sui testi musicali”, ha detto Gardner in una e-mail.

“La sfacciata duplicazione di testi identici alla lettera è ciò che la contraddistingue”, afferma Michael Huppe, amministratore delegato di SoundExchange, secondo il quale gli artisti dovrebbero avere diritto alle “tre C” quando si tratta dell’uso delle loro opere da parte dell’IA: consenso, credito e compenso.

Le aziende di IA probabilmente sosterranno che l’addestramento dei loro sistemi è un uso corretto, in quanto i sistemi di IA non fanno altro che riprodurre il processo di conoscenza umana in cui le persone leggono le informazioni esistenti e le utilizzano per generare nuove idee.

“I sostenitori dell’IA generativa direbbero che è la stessa cosa”, afferma Charlene Liu, partner dello studio legale Haynes Boone.

Tuttavia, ci sono differenze fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la portata. “L’IA generativa è praticamente illimitata”, ha affermato Liu.

Liu ha detto che è difficile sapere come si pronunceranno i tribunali. “Non c’è molta legge esistente perché tutto è così nuovo”, ha detto Liu.

Da tempo gli editori musicali riescono a sconfiggere le richieste di “fair use” per i testi rispetto ad altri tipi di proprietà intellettuale.

Poiché le canzoni sono così brevi, qualsiasi citazione rischia di essere considerata da un giudice come un riutilizzo di una parte “sostanziale” dell’opera, che è uno dei criteri fondamentali per determinare se si applica il diritto all’uso corretto.

Le cause che i tribunali giudicano durante il primo periodo di diffusione di una nuova tecnologia nella società spesso stabiliscono nuove regole – o spingono i legislatori a scrivere nuove leggi se le sentenze non sono di loro gradimento.

Le cause Cubby Inc. contro CompuServe Inc. del 1991 e Stratton Oakmont Inc. contro Prodigy Services Co. del 1995 riguardavano la responsabilità per i post online in un momento in cui la comunicazione online era una novità.

Questi casi hanno ispirato il Congresso a creare la Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996, che ha protetto per anni gli editori e le piattaforme online dalla responsabilità per i contenuti degli utenti.

Se il settore musicale è diventato un primo banco di prova giuridico per l’IA generativa, l’industria potrebbe anche essere una delle prime a trovare un percorso commerciale.

L’industria ha un’esperienza consolidata nel trovare modi per accreditare e compensare decine di persone che contribuiscono a un album in modi diversi. Inoltre, nell’era post-Napster, il settore si è dimostrato propenso ad abbracciare le nuove tecnologie, come lo streaming musicale.

“L’intelligenza artificiale è una tecnologia affascinante e ci sono molte cose che farà per l’industria musicale”, ha dichiarato Huppe di SoundExchange ad Axios. “Sì, ci sono cause legali in corso. Ma anche l’industria sta abbracciando l’IA”.

Alcune aziende tecnologiche e i detentori di diritti musicali stanno esplorando i modi in cui l’IA può creare contenuti che altrimenti non esisterebbero, come ad esempio la possibilità per un artista di collaborare con un musicista non più in vita.

“Direi che c’è motivo di essere ottimisti”, ha detto Huppe.