Eurospin ti offre un televisione ad un prezzo stracciato, e che è molto più economico rispetto a quelli disponibili a Mediaworld o ad altri negozi di elettrodomestici.

C’è da dire che nelle nostre casa l’avvento della televisione ha rappresentato una vera e propria rivoluzione anche se, anno dopo anno, sono anche aumentati i costi di questi strumenti che ci permettono ogni giorno di avere una finestra affacciata sul mondo. Da poco tempo è uscita un’offerta irrinunciabile che permette ai consumatori di risparmiare molto sull’acquisto della tv. Tanti store – tipo Mediaworld – vendono infatti questo elettrodomestico ad un costo esagerato, tanto che le famiglie in difficoltà finanziaria non riescono a volte a sostenere questa grande spesa.

Come trovare quindi questa offerta grandiosa? Basta leggere il classico giornale dell’Europin per guardare tutti gli sconti bomba messi in serbo per i clienti in questo ultimo periodo.

Una tv ad un prezzo mai visto: solo da Eurospin

Se si sfoglia il volantino dell’Eurospin, si trova una Smart Tv 50” Led Ultra HD Majestic a soli 299,99 euro. La cosa interessante è che il prodotto ha tante funzionalità speciali. Ad esempio la tv ha la possibilità di offrire delle immagine in Full HD, in modo da vedere tutto il più nitido e dettagliato possibile. A migliorare il tutto è tra l’altro la sua dimensione: con stand è di 111 x 70.5 x 24.3 cm; senza stand è invece di 111 x 64 x 7.6 cm. Tra le altre funzioni c’è anche la possibilità di navigare su Internet, per via dell’opzione Smart che riguarda ormai molti televisori. Si possono quindi guardare video streaming e utilizzare social e app.

Cosa dire invece del suo design? Questa tv è studiata appositamente per essere adatta a tutti gli arredamenti e le tipologie di abitazione. Ecco inoltre alcuni dati tecnici che possono essere utili al fine dell’acquisto:

Sintonizzazione: DVB – T/T2, DVB – C, DVB S/S2

Sistema operativo VIDAA

Ingressi: USB, HDMI, AV, CI+

Classe Energetica E

App streaming pre-installate e funzione hotel

Dimensioni con stand: 111 x 70.5 x 24.3 cm

Dimensioni senza stand è invece di 111 x 64 x 7.6 cm

Leggendo alcune recensioni online si vede come il prodotto non sia affatto male, anche se alcuni possono essere frenati dal prezzo troppo basso. In realtà questa tv svolge tutte le sue funzioni in modo impeccabile. Per accaparrarsela, bisogna però fare in fretta perché la vendita è fatta in quantità limitata ed è già partita da giovedì 5 giugno. Il prodotto potrebbe quindi terminare presto.