Amazon assumerà negli Stati Uniti 250.000 persone a tempo pieno e determinato per la prossima stagione delle feste. Lo afferma lo stesso colosso delle vendite al dettaglio.

A tempo pieno e determinato

“Questi ruoli sono molto popolari perché vanno incontro alle diverse esigenze delle diverse persone. Per alcuni è un’occasione per avere un reddito extra durante le feste, per altri è un primo passo in una nuova carriera”, mette in evidenza Amazon.