Il clima cambia e nulla può fermarlo. La pioggia è impazzita e nessuno può arginarla. Ma il rain making, il cloud seeding e anche il totale controllo del clima del giorno sono ormai, forse quasi, una realtà. Scienza e tecnologia possono attenuare gli effetti del cambiamento.

Purtroppo chi dovrebbe decidere preferisce parlare invece di agire.

Per la prima volta nella storia possiamo fare in concreto cose che una volta erano prerogativa di maghi e profeti. Vedi la Bibbia, libro dei Re, quando Elia fa piovere (1Re 18,41-46).

L’India sta già sperimentando tecniche di produzione di pioggia artificiale, che prevedono l’inseminazione delle nuvole tramite aeromobili, e ha condotto alcuni progetti pilota nel Maharashtra e altrove.

Un esempio è quello del rain making, il cloud seeding, generare la pioggia artificiale, inseminare le nuvole. Ma anche se se ne parla da quasi due secoli i risultati sembrano ancora di la da venire.

I nuovi dei del meteo fanno piovere a comando in barba al clima

I nuovi dei del meteo possono far piovere a comando, o almeno questo è ciò che vogliono farti credere, sentenzia Amit Katwala su Wired.

Più di 50 paesi, ricorda, si sono cimentati nell’inseminazione delle nuvole dagli anni ’40, per placare la siccità, riempire i bacini idroelettrici, mantenere innevate le piste da sci o persino utilizzarla come arma di guerra.

Negli ultimi anni c’è stata una nuova ondata di interesse, in parte dovuta alle scoperte scientifiche, ma anche perché i paesi aridi stanno affrontando i primi impatti del cambiamento climatico.

I periodi di siccità stanno diventando più lunghi e più gravi: in Spagna e nell’Africa meridionale, i raccolti stanno appassendo nei campi e le città da Bogotà a Città del Capo sono state costrette a razionare l’acqua.

A parte la Cina, che mantiene le sue vaste operazioni di semina un segreto gelosamente custodito, gli Emirati Arabi Uniti sono stati più ambiziosi di qualsiasi altro paese nel far progredire la scienza della produzione di pioggia. La nazione riceve circa 5-7 pollici di pioggia all’anno, circa la metà della quantità che cade sul Nevada, lo stato più arido d’America.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato il loro programma di inseminazione delle nuvole all’inizio degli anni 2000 e dal 2015 hanno investito milioni di dollari nel Rain Enhancement Program, che finanzia la ricerca globale sulle nuove tecnologie.

Lo scorso aprile, quando una tempesta ha scaricato negli Emirati Arabi Uniti l’equivalente di un anno di pioggia in 24 ore, le diffuse inondazioni a Dubai sono state rapidamente attribuite all’inseminazione delle nuvole. Ma la verità è più nebulosa.

L’alluvione di Dubai è stata più probabilmente il risultato di un sistema di tempeste su scala regionale, esacerbato dal cambiamento climatico e dalla mancanza di sistemi di drenaggio adeguati in città.

Garantire acqua alle generazioni future

L’obiettivo dichiarato del Rain Enhancement Program è quello di garantire che le generazioni future, non solo negli Emirati Arabi Uniti ma nelle regioni aride di tutto il mondo, abbiano l’acqua di cui hanno bisogno per sopravvivere. Gli ideatori del programma sostengono che “la sicurezza idrica è un elemento essenziale della sicurezza nazionale” e che il loro paese è “all’avanguardia” in termini di “nuove tecnologie” e “conservazione delle risorse”.

I tentativi di produrre pioggia risalgono al 5 agosto 1891, quando un treno entrò a Midland, in Texas, trasportando 8 tonnellate di acido solforico, 7 tonnellate di ghisa, mezza tonnellata di ossido di manganese, una mezza dozzina di scienziati e diversi veterani della guerra civile americana, tra cui il generale Edward Powers, un ingegnere civile di Chicago, e il maggiore Robert George Dyrenforth, un ex avvocato specializzato in brevetti.

Mentre questi ciarlatani e imbonitori riempivano i loro portafogli, gli scienziati stavano lentamente scoprendo cosa faceva effettivamente piovere: qualcosa chiamato nuclei di condensazione delle nubi. Anche in una giornata limpida, i cieli sono pieni di particelle, alcune non più grandi di un granello di polline o di un filamento virale. “Ogni goccia di nube nell’atmosfera terrestre si è formata su una particella di aerosol preesistente”, mi ha detto un fisico delle nubi. I tipi di particelle variano a seconda del luogo.

Gli Emirati Arabi Uniti, includono un complesso mix di sabbie ricche di solfati dal deserto del Quarto Vuoto, spruzzi di sale dal Golfo Persico, sostanze chimiche dalle raffinerie di petrolio che punteggiano la regione e materiali organici provenienti da luoghi lontani come l’India. Senza di loro non ci sarebbero affatto nuvole: niente pioggia, niente neve, niente grandine.

Dopo la seconda guerra mondiale, gli scienziati americani della General Electric colsero l’idea. Un gruppo, guidato dai chimici Vincent Schaefer e Irving Langmuir, scoprì che l’anidride carbonica solida, nota anche come ghiaccio secco, avrebbe fatto al caso nostro.

Quando Schaefer lasciò cadere granelli di ghiaccio secco nel freezer di casa che aveva usato come camera a nebbia improvvisata, scoprì che l’acqua si congela facilmente attorno alla struttura cristallina delle particelle.

Schaefer faceva parte di un team che ha lanciato 50 chili di ghiaccio secco nel cuore dell’uragano King, che aveva attraversato Miami nell’autunno del 1947 e si stava dirigendo verso il mare.

Dopo l’operazione, la tempesta ha fatto una brusca virata verso la terraferma e si è schiantata sulla costa della Georgia, dove ha causato una vittima e milioni di dollari di danni.

Nel 1963, Fidel Castro avrebbe accusato gli americani di aver inseminato l’uragano Flora, che ha gravato su Cuba per quattro giorni, causando migliaia di morti. Durante la guerra del Vietnam, l’esercito americano ha utilizzato l’inseminazione delle nuvole per cercare di ammorbidire il terreno e renderlo impraticabile per i soldati nemici.

Nel 2017, armati di nuovi e più potenti computer che eseguivano l’ultima generazione di software di simulazione, i ricercatori negli Stati Uniti erano finalmente pronti a rispondere a questa domanda, tramite il progetto Snowie.

Come i chimici della GE anni prima, questi sperimentatori hanno rilasciato ioduro d’argento dagli aerei. Gli esperimenti hanno avuto luogo nelle Montagne Rocciose, dove i venti invernali prevalenti soffiano l’umidità sui pendii, portando le nuvole a formarsi in modo affidabile alla stessa ora ogni giorno.

I risultati sono stati impressionanti: i ricercatori sono riusciti a estrarre da 100 a 300 acri-piedi di neve in più da ogni tempesta che hanno seminato.

L’impulso per l’inseminazione delle nuvole negli Emirati Arabi Uniti arrivò nei primi anni del 2000, quando il paese era nel mezzo di un boom edilizio. Dubai e Abu Dhabi erano un mare di gru; la popolazione era più che raddoppiata nel decennio precedente, poiché gli espatriati si riversavano lì per approfittare del bel tempo e delle basse tasse sul reddito.

Lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, attualmente vicepresidente e vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, pensò che l’inseminazione delle nuvole, insieme alla desalinizzazione dell’acqua di mare, avrebbe potuto aiutare a ricostituire le falde acquifere del paese e a riempire i suoi bacini. (A livello globale, Mansour è forse meglio conosciuto come il proprietario della squadra di calcio Manchester City.)

Mentre gli Emirati stavano impostando il loro programma, chiamarono alcuni esperti da un altro paese arido per chiedere aiuto.

Nel 1989, un team di ricercatori in Sudafrica stava studiando come migliorare la formazione delle gocce di pioggia. Stavano prendendo delle misure delle nuvole nella parte orientale del paese quando individuarono un cumulo che stava piovendo mentre tutte le altre nuvole nella zona erano asciutte. Quando inviarono un aereo nella nuvola per raccogliere dei campioni, trovarono una gamma molto più ampia di dimensioni delle gocce rispetto alle altre nuvole, alcune grandi fino a mezzo centimetro di diametro.

La migliore prova della semina igroscopica, dicono gli esperti, proviene dall’India, dove negli ultimi 15 anni l’Indian Institute of Tropical Meteorology ha condotto uno studio lento e paziente. A differenza degli Emirati Arabi Uniti, l’India utilizza un aereo per la semina e un altro per misurare l’effetto che ha sulla nuvola.

Se gli Emirati Arabi Uniti volessero aumentare in modo affidabile la quantità di acqua dolce nel paese, impegnarsi in una maggiore desalinizzazione sarebbe la scommessa più sicura. In teoria, l’inseminazione delle nuvole è più economica: secondo un articolo del 2023 dei ricercatori del National Center of Meteorology, il costo medio delle precipitazioni piovose raccolte generate dall’inseminazione delle nuvole è compreso tra 1 e 4 centesimi al metro cubo, rispetto ai circa 31 centesimi al metro cubo di acqua proveniente dalla desalinizzazione presso l’impianto Hassyan Seawater Reverse Osmosis.

Ma ogni missione costa fino a 8.000 $ e non c’è alcuna garanzia che l’acqua che cade sotto forma di pioggia finisca effettivamente dove serve.

Altri progetti hanno esaminato la “modifica del terreno”, ovvero se piantare alberi o costruire barriere di terra in determinati luoghi potrebbe favorire la formazione di nuvole. Giles Harrison, dell’Università di Reading, sta esplorando se le correnti elettriche rilasciate nelle nuvole possano favorire l’adesione delle gocce di pioggia.

L’autore descrive la visita in un laboratorio, dove, all’interno di una grande scatola nera delle dimensioni di un piccolo televisore, si trova un laser immensamente potente. Un tecnico lo accende. Non succede nulla. Poi il tecnico si sporge in avanti e apre una lente, focalizzando il raggio laser.

C’è un ronzio acuto ma molto forte, come il sibilo di un motore elettrico. È il suono dell’aria che viene lacerata. Un filamento molto sottile, forse mezzo centimetro di diametro, appare a mezz’aria.

Sembra un filo di ragnatela, ma è di un blu brillante. È plasma, il quarto stato della materia. Aumenta le dimensioni del laser e la potenza e puoi effettivamente incendiare una piccola parte dell’atmosfera. Fulmini artificiali.

In India gli scienziati meteorologici sperano di avere abbastanza competenza nei prossimi cinque anni non solo per aumentare la pioggia, ma anche per sopprimerla, insieme a grandine e fulmini, in determinate aree a piacimento.

Allo stesso modo, pioggia/grandine possono essere soppresse nelle città durante le inondazioni.

In base alla Missione, che mira a rendere l’India climaticamente intelligente e pronta per il meteo, non lasciando che alcun fenomeno meteorologico, incluso persino lo scroscio di nubi, rimanga inosservato, l’India Meteorological Department (IMD) insieme ad altre istituzioni scientifiche del MoES svilupperà e lancerà anche “Mausam GPT”, un’applicazione simile a chatGPT, che aiuterà gli utenti a ottenere rapidamente informazioni meteorologiche in formato sia scritto che audio.

La soppressione e il potenziamento delle tecniche di pioggia sono già in uso tramite inseminazione delle nuvole, tramite aeromobili, in modo limitato negli Stati Uniti, in Canada, in Cina, in Russia e in Australia, tra gli altri. Ci sono stati progetti di inseminazione delle nuvole, chiamati overseeding, volti a ridurre la grandine per prevenire danni ai frutteti e ai campi di grano in un paio di questi paesi.

Wired

Times of India