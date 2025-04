Durante una partita valida per i play-off Under 17, l’arbitro 19enne Diego Alfonsetti è stato inseguito e aggredito in campo. Il match in questione era quello tra il Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara, due squadre della provincia di Catania. L’aggressione è avvenuta durante i tempi supplementari della partita che si è giocata a Riposto.

L’arbitro è stato accerchiato dai giocatori e altre persone entrate in campo ed è stato costretto a difendersi dai calci e dai pugni diretti al volto. Alfonzetti è stato anche inseguito e colpito alla nuca con una bandierina da uno degli assistenti di parte ed ha subito sgambetti mentre cercava di scappare. Alla fine un uomo, forse il genitore di uno dei giocatori, lo ha sottratto all’aggressione portandolo a bordo campo. L’arbitro ha riportato delle ferite.

E non è finita qui. La lite si è estesa coinvolgendo altri giovani giocatori. Il tutto è avvenuto mentre il pubblico gridava. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i Carabinieri che hanno avviato delle indagini che porteranno a denunce e all’applicazione del Daspo. Si procederà anche all’esclusione dal campionato della squadra ritenuta responsabile dell’accaduto.

L’arbitro Alfonzetti è stato difeso anche dall’Associazione Italiana Arbitri che ha espresso la propria solidarietà “all’amico associato per la brutale aggressione subita”.