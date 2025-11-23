Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft diventato filantropo e attivista per il clima, sembra avere abbandonato quella che ora definisce una “prospettiva apocalittica” e ha cambiato posizione sui rischi posti da un pianeta che si riscalda.

Gates ha speso miliardi di dollari per lanciare l’allarme sui pericoli del cambiamento climatico, sottolinea David Gelles del New York Times.

Ma il cambiamento climatico non è una novità del nostro tempo. Scriveva 20 anni fa Antonio Regalado sul Wall Street Journal:

Gli archeologi hanno collegato il crollo di diverse civiltà a grandi cambiamenti climatici. Un lungo periodo di siccità potrebbe aver causato il declino dell’impero accadico in Mesopotamia circa 4.200 anni fa. I ricercatori hanno portato alla luce un muro lungo 180 chilometri costruito da un regno successivo per tenere fuori i rifugiati dalle regioni di recente aridità.

Per il clima è caduto l’impero romano, si sono poste le basi di quello ottomano, si è sfatto il regno dei Khmer.

Gates cambia idea sul clima

In una recente nota, Gates ha cercato di smorzare l’allarmismo che, a suo dire, molte persone usano per descrivere gli effetti dell’aumento delle temperature. Ha invece chiesto di reindirizzare gli sforzi verso il miglioramento della vita nei paesi in via di sviluppo.

“Sebbene il cambiamento climatico avrà gravi conseguenze, in particolare per le popolazioni dei paesi più poveri, non porterà alla fine dell’umanità”, ha scritto. “Le persone potranno vivere e prosperare nella maggior parte dei luoghi della Terra per il prossimo futuro”.

Riportano Samantha Subin e Jacqueline Corba della Cnbc:

“Il clima è estremamente importante, ma deve essere considerato in termini di benessere umano complessivo”, ha dichiarato Gates ad Andrew Ross Sorkin della CNBC in un’intervista. “Non ho scelto questa posizione perché tutti sono d’accordo: credo che sia intellettualmente la risposta giusta”.

Nella lettera, Gates ha denunciato la “visione apocalittica” del cambiamento climatico e ha affermato che i leader devono effettuare una “svolta strategica” per concentrarsi sulle questioni che hanno il “maggiore impatto sul benessere umano”. “È il modo migliore per garantire che tutti abbiano la possibilità di vivere una vita sana e produttiva, indipendentemente da dove siano nati e indipendentemente dal tipo di clima in cui siano nati”, ha scritto.

Quattro anni dopo

David Gelles osserva:

A soli quattro anni dalla pubblicazione del libro intitolato “Come evitare un disastro climatico”, il promemoria di martedì sembra rappresentare una profonda riformulazione del modo in cui Bill Gates, il cui patrimonio stimato è di 122 miliardi di dollari, sta affrontando le sfide poste da un mondo in rapido riscaldamento.

Nell’ultimo decennio, Gates ha speso ingenti somme del suo patrimonio personale per promuovere politiche che riducessero i gas serra che stanno pericolosamente riscaldando il pianeta. Ha investito in aziende che lavorano sull’energia pulita e in iniziative per aiutare le comunità povere ad adattarsi all’innalzamento del livello dei mari, al caldo estremo, agli incendi e alla siccità, nonché all’intensificarsi di tempeste e inondazioni.

“Il cambiamento climatico sta già influenzando la vita della maggior parte delle persone e, quando pensiamo all’impatto sulle nostre famiglie e sulle generazioni future, può sembrare opprimente”, ha scritto in un saggio su 2023, pubblicato sul sito web di Breakthrough Energy e successivamente rimosso. “La portata e la velocità della trasformazione necessaria per costruire un futuro basato sull’energia pulita sono senza precedenti”.

Gates continua a investire in start-up di energia pulita attraverso gruppi come il programma Breakthrough Energy Catalyst, Breakthrough Energy Ventures e Breakthrough Energy Fellows. Nel promemoria, Gates non ha annunciato un cambio di strategia per il finanziamento di iniziative per il clima.

Energia nucleare

Continua anche a finanziare l’energia nucleare. La scorsa settimana, TerraPower, un’azienda nucleare da lui sostenuta, ha ottenuto un’importante approvazione federale mentre lavora per immettere sul mercato un nuovo tipo di reattore.

Ma il promemoria cercava anche di distogliere gli sforzi dalla campagna per ridurre le emissioni di gas serra e di concentrarsi invece su altri modi per migliorare la vita umana e ridurre la sofferenza.

Sebbene abbia definito il cambiamento climatico “un problema molto importante” che deve essere risolto, ha affermato che “le prospettive apocalittiche stanno inducendo gran parte della comunità climatica a concentrarsi eccessivamente sugli obiettivi di emissione a breve termine”. E questo significava “sviare risorse dalle azioni più efficaci che dovremmo intraprendere per migliorare la vita in un mondo che si riscalda”, ha scritto.

Il mondo si sta riscaldando più velocemente che in qualsiasi altro momento della storia. L’anno scorso è stato il più caldo mai registrato. Gli scienziati avvertono che, a meno che i paesi non abbandonino rapidamente la combustione di combustibili fossili, il pianeta rischia di subire condizioni meteorologiche estreme e altri cambiamenti più rapidamente di quanto gli esseri umani possano adattarsi. Le nazioni insulari a bassa quota stanno già assistendo alla scomparsa del loro territorio sotto l’innalzamento del livello dei mari causato dallo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari.

Retorica allarmistica sul clima

Gates ha cercato tuttavia di distogliere l’attenzione dalle temperature, scrivendo nel promemoria che “la temperatura non è il modo migliore per misurare i nostri progressi sul clima”. Il cambiamento di messaggio di Gates era in linea con studi che hanno dimostrato come la retorica allarmistica sul cambiamento climatico non sia il modo più efficace per motivare le persone ad agire.

Molti scienziati ritengono che il rapido riscaldamento del pianeta potrebbe portare a una serie di punti di non ritorno irreversibili con possibili impatti a cascata. Questi scenari includono cambiamenti nelle correnti oceaniche, la scomparsa delle calotte glaciali e la morte di massa delle barriere coralline